Dies inestables amb risc de pluja

La inestabilitat meteorològica amenaça amb interferir en la celebració de la Festa Major d’aquest cap de setmana, amb previsió de precipitacions. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte es preveu l’arribada de tempestes provinents de l’interior a la tarda. Els xàfecs podrien anar acompanyats de ratxes de vent i, puntualment de calamarsa. El diumenge és, de moment, el dia amb més incertesa i risc, amb previsió de ruixats més intensos entre les 13 i les 21 hores. Alguns models apunten a acumulacions superiors als 20 litres en menys d’una hora, cosa que podria activar alertes. A tot això, s’hi afegeixen possibles episodis de pluja intermitent tant dissabte com diumenge, especialment durant la franja horària de migdia i tarda.

Davant aquest escenari, Protecció Civil manté activada la fase d’alerta del Pla Inuncat per possibles afectacions derivades de pluges intenses. L’Ajuntament ha recordat a través dels seus canals digitals que, tot i que a Terrassa el risc és baix en comparació amb altres punts de Catalunya, és important seguir els consells de seguretat: mantenir nets els baixants i desguassos, no accedir a soterranis ni travessar rieres, torrents o passos subterranis en cas de pluja forta. També es recomana no estacionar vehicles a prop de rieres o zones inundables.

Les temperatures tendiran a normalitzar-se, amb màximes lleugerament per sobre dels 30 graus i mínimes al voltant dels 20 graus.