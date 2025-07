“Estic tornant a fer música, no puc parar, soc un malalt”

Una pregunta més divertida, fora del guió: Plaça Vella o plaça Nova?

Ja, ja ho sé... (Entre riures) Jo soc ràpid, però la intel·ligència corre més que jo, de vegades. Em vaig confondre, penjant l’story. El concert és a la plaça Nova, i us hi espero a tots!

Com has portat l’espera?

Estic content, em fa especial il·lusió, òbviament. Estic tornant a fer musiqueta perquè no puc parar, perquè soc un malalt. Tinc moltes ganes que arribi ja, estic molt motivat. Serà un gran espectacle.

Què ens tens preparat per aquesta nit?

“Lo mejor de la mejor”, que es diu, no? És un repàs una mica del set que portem aquest any, amb els meus millors temes, incloent-hi gran part del nou disc, i amb banda. Una mica el que vam ensenyar a la presentació, i amb alguna col·laboració, també.

Tots els concerts seran importants per a tu... Però aquest està marcat en vermell al calendari?

És clar. Si dic que sí, semblarà que ho digui per a quedar bé, però de veritat ho dic, em fa molta il·lusió, perquè tot l’equip tenim el record de fa dos anys, quan vam tocar al Vela de Vallparadís, i vam sortir dient que era el millor bolo que havíem fet aquell any. Em faria il·lusió sortir de la plaça Nova amb la mateixa sensació.

Pot ser que sigui el concert on més coneguts vinguin a veure’t?

Sens dubte. Ja tinc un munt de missatges de col·legues que diuen que vindran. Potser, de normal, no poden venir, però ara no tenen excuses! No és pas pressió, confio molt en l’espectacle que portem aquest any, i estic megacontent per a que tots el vegin.

Què recordes dels teus primers concerts a Terrassa, quan començaves?

Un dels primers va ser a la plaça Lluís Companys, en una mini tarima de formigó que hi ha allà. Tinc vídeos també a la Plaça Vella tocant, de quan tenia 15 o 16 anys. Les festes majors dels barris no me les he perdut, tampoc: he cantat a Guadalhorce, a Sant Pere Nord, a la Maurina... Recordo la il·lusió d’aquestes primeres vegades, que és una cosa que, malauradament, a la vida, no tornes a recuperar. Per això porto mesos esperant aquest moment, aquest concert.

Com veus la banda que t’està acompanyant en aquesta gira?

Què he de dir? Tinc la sort d’intentar rodejar-me sempre sent el pitjor de l’habitació. Crec que ho he aconseguit sempre. Tenir aquesta gent que sap bé el que està tocant, i que a més, ho toquin amb ganes i formin aquest espectacle, és increïble.

Portes alguna sorpresa?

Alguna cosa pot caure... Tinc una sorpresa que, si tinc temps de fer-ho, serà molt guai, perquè no ho hem fet mai.

Què penses del cartell amb tanta gent d’aquí?

No és una cosa única, sempre s’ha tingut present, i és molt guai, com a ciutat, que si tenim un planter tan gran d’artistes, comptem amb ells. Crec que, fins i tot en els escenaris més petits, aquesta gent que està començant, rep un impuls molt guai. És una cosa que s’ha d’aplaudir.

Ets de sortir per la Festa Major?

Sí, ho intento. M’agrada anar a veure concerts, perquè no deixa de ser anar a treballar, a veure com ho fan uns i altres. I a més, és una setmana que Terrassa es vesteix molt maca i fa goig. Tenir una ciutat tan gran i, alhora, una ciutat on es fan tantes activitats fa que a cada racó estiguin passant coses.