Es busca substitut per al terrassenc Marc Ribas a Joc de Cartes

El camí del xef de Terrassa Marc Ribas se separa del del programa Joc de Cartes després de gairebé 10 anys al capdavant del concurs. Segons ha informat en exclusiva el periodista televisiu Rocco Steinhäuser al programa de ràdio "Versió Rac1", la corporació catalana està efectuant un càsting per trobar el reemplaç del terrassenc en el paper de presentador i jutge.\r\n\r\nSegons Steinhäuser, la figura de Ribas encara no està del tot clara, però també ha adelantat quins podrien ser els noms que ocupin el càrrec del cuiner de Terrassa. En concret ha parlat d'Iván Surinder, xef i responsable del restaurant Tandoor de Barcelona, de Carme Gasull, que és periodista gastronòmica i amb presència a diversos mitjans, i de Quim Crespo, molt seguit a les xarxes socials i relacionat amb el popular Bar Bocata de travessera de Gràcia. El periodista també ha mencionat al guanyador de MasterChef i conductor al programa de la casa "Cuines", Arnau París, i al sommelier i exmembre d'elBullifoundation, David Seijas. Per altra banda, Steinhäuser no ha descartat que finalment presenti el programa algun dels exconcursants del mateix Joc de Cartes.\r\n