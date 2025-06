Calor a les aules: “Costa més fer classe, estan més inquiets”

La calor dificulta l’activitat lectiva a escoles i instituts. La directora de l’institut Pere Viver, Lídia Jové, explica que “en aquesta època costa més fer classe perquè els nens estan més inquiets per la calor i perquè s’acosta el final de curs. Aquestes dues últimes setmanes es reserven per fer activitats més lúdiques al pati, com les compartides entre padrins dels cursos més grans i fillols dels primers cursos. Busques estratègies perquè no tot sigui tasca lectiva dins l’aula”.

Sobretot als instituts, els equips docents consultats admeten que, amb la calor, resulta inviable mantenir el ritme habitual de les classes i s’opta per continguts més lleugers. Si ja de per si estudiar la taula periòdica o la Segona Guerra Mundial pot ser complicat, fer-ho amb més de 30 ºC dins l’aula es fa gairebé impossible. Segons diu Jové, “la setmana passada vam arribar als 28, 29 i fins als 30 graus, segons l’aula. Com altres centres, hem tingut la sort que l’AFA ha pagat ventiladors de sostre en 9 aules, però en tenim potser 26 de classes”.

Jové afegeix que el Departament d’Educació els va proporcionar ventiladors de peu fa un parell d’anys, però s’han anat trencant i “no acaben de fer el fet”. També assenyala problemes als patis: “Tanta pista escalfada fa molta calor”. El president de l’AFA del Pere Viver, Eduard Muñoz, recorda que els 18 ventiladors que s’han instal·lat a les classes han costat “molts diners”. “Com el departament et dona llargues, vam decidir fer alguna cosa, perquè són els nostres fills els que estan allà fent classe”, destaca.

Plans a cada centre

Mestres i professors han hagut d’adaptar-se a situacions habituals com alumnes que demanen anar al lavabo per refrescar-se, adolescents que suen constantment i fins i tot algun mareig. La directora de l’institut Montserrat Roig, Marina Roncal, on també posaran ventiladors gràcies a l’AFA, reconeix que “fa calor i és molt incòmode, però de moment no hem hagut de fer baixar els alumnes a la planta baixa, com tenim previst”.

Una guia de la Generalitat

Durant la legislatura passada, el Departament d’Educació va activar un pla de xoc per fer front a les altes temperatures. L’any 2023, es van destinar cinc milions d’euros a 104 centres educatius. També es va distribuir una guia d’actuació, anomenada POCAT, que recomana flexibilitzar les activitats lectives mantenint l’horari d’obertura dels centres durant episodis de calor intensa. Aquest pla incloïa mesures com la instal·lació de tendals i punts d’aigua als patis, així com la distribució de ventiladors de peu, que les escoles i instituts consultats consideren menys efectius que els ventiladors fixos a sostres o parets que donen més cobertura en aules on s’acumula molta calor.