Canvien de municipi 20,93 hectàrees i 168 veïns

La segregació del barri de la Font de l’Espardenyera comença a avançar. La comissió informativa de Territori i Habitatge ha donat llum verda aquest dilluns a elevar al ple l’expedient de traspàs, que xifra amb exactitud l’intercanvi territorial entre Terrassa i Matadepera. L’operació implicarà el traspàs de 20,93 hectàrees que, tot i pertànyer històricament a la ciutat, funcionen a efectes pràctics com una extensió de la trama urbana de Matadepera, segons ha detallat el tinent d’alcalde Xavier Cardona.
El canvi de frontera afectarà 61 habitatges i una població de 168 habitants; un veïnat que s’integrarà al cens de Matadepera. Per a Terrassa, l’impacte és gairebé mínim: suposa una reducció del 0,3% de superfície, passant d’un terme municipal de 70,16 a 69,95 quilòmetres quadrats, i una disminució del 0,07% de la població, passant dels 232.676 habitants als 232.508. En canvi, per a Matadepera implica un creixement en superfície del 0,8% (de 25,36 a 25,57 quilòmetres quadrats ) i de l’1,68% demogràfic, i se situa en 9.976 empadronats, a les portes dels 10.000.
Més enllà dels habitatges, la zona inclou una EDAR (depuradora), dues residències d’avis i set espais lliures destinats a places i espais públics. Segons els tècnics, s’hi recapten uns 65.000 euros anuals en taxes i impostos. Matadepera ja hi assumeix actualment la recollida d’escombraries.
Els propers passos
Amb les xifres sobre la taula, l’acord es debatrà al ple municipal de gener per a la seva aprovació. Si es ratifica per majoria absoluta, Terrassa instruirà el procediment i ho notificarà a l’Ajuntament de Matadepera, al Consell Comarcal i a la Diputació, restant a l’espera de l’aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya.
El regidor republicà Pep Forn ha preguntat per tres habitatges de Santa Magdalena de Puigbarral, que queden molt a prop, i se li ha aclarit que aquests seguiran dins de Terrassa i, per tant, continuaran rebent els mateixos serveis.