Canvis en l’accés a l’Hospital de Terrassa des de la N-150 per obres

Els conductors que accedeixin a l’Hospital de Terrassa des de la carretera N-150 hauran de modificar el seu recorregut a partir de dilluns vinent, 8 de juny, amb motiu de la represa de les obres de construcció de la nova rotonda d’accés al centre hospitalari.
L’actuació, impulsada per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, comportarà la inhabilitació temporal de l’accés a la carretera de Torrebonica i a l’Hospital des de la N-150 en sentit Sabadell.
Així, els vehicles provinents de Terrassa que es dirigeixin a l’Hospital hauran de continuar circulant uns 400 metres més en direcció a Sabadell fins a la rotonda situada a la cruïlla de la N-150 amb el carrer de la Pedra Blanca, a l’altura del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de Mercavallès. Allà hauran de canviar de sentit per accedir posteriorment a l’Hospital per la carretera de Torrebonica en sentit Terrassa.
La modificació de la circulació es mantindrà durant el temps que durin les obres, que tenen com a objectiu millorar la seguretat i la fluïdesa dels accessos al complex hospitalari.
Afectacions al transport públic
Els canvis també repercutiran en diverses línies d’autobús que donen servei a l’Hospital de Terrassa. En concret, es veuran afectades les línies urbanes 1 i H en direcció a l’Hospital, així com les línies interurbanes B8 i B9, també en direcció al centre sanitari.
A més, les línies C2, C5 i C7 en direcció a Sabadell i la línia nocturna N61 hauran d’adaptar el seu recorregut a les noves condicions de circulació. Per aquest motiu, es preveu que els autobusos puguin acumular retards durant el període d’execució dels treballs.
Les administracions implicades recomanen als usuaris planificar els seus desplaçaments amb antelació i preveure temps addicional en els trajectes amb destinació a l’Hospital de Terrassa.