On han anat els egarencs a l’estiu?

Bali, Egipte i Malàisia són algunes de les destinacions turístiques que més es repeteixen en les fotografies que els nostres lectors ens han fet arribar per participar en la primera edició del concurs fotogràfic de l’estiu organitzat per Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti. Hi ha hagut també un important èxode de terrassencs per les principals capitals europees, com París, Venècia o Istanbul. Enguany, les tradicionals destinacions de turisme de plata de l’Estat, com les Illes Balears i les Canàries, no han tingut massa èxit entre els terrassencs. El turisme de platja ha optat majoritàriament per destinacions exòtiques com Indonèsia o fins i tot Timor Oriental o bé per destins més propers, com la Costa Brava, la Costa Daurada o les Terres de l’Ebre, sense oblidar illes més properes, com Còrsega o Sardenya i fins i tot els clàssics creuers per la Mediterrània.
Extraordinària resposta
La resposta dels nostres lectors al concurs ha estat extraordinària. Des de finals de juliol i fins a principis de setembre, el degoteig de fotografies que arribaven a la nostra redacció ha estat constant. Les hem anat mostrant dia rere dia tant a les nostres edicions de paper com a la web, on encara podeu recuperar les 25 galeries que s’han anat publicant durant l’estiu.
L’estacionalitat de les vacances ha canviat de manera notable. És cert que el mes d’agost continua sent el mes de les vacances per a la majoria d’egarencs, però cada vegada hi ha més gent que les comença al juliol o les allarga fins al setembre. De fet, es pot establir una relació de causa-efecte entre les setmanes que arribaven més fotografies i l’aspecte dels carrers de la ciutat, que estaven pràcticament buits durant les setmanes centrals d’agost i han anat recuperant la normalitat a partir de la darrera setmana d’agost.
S’han rebut un total de
257 fotografies d’arreu del món, Europa, l’Estat espanyol, Catalunya i fins i tot de Terrassa. I és que hi ha qui no ha pogut o no ha volgut marxar de vacances. El termini de recepció de les imatges va acabar ahir. En els propers dies, un jurat format pel cap de redacció, el cap de fotografia i diversos membres de la redacció de Diari de Terrassa escollirà les tres millors imatges, que rebran els seus corresponents premis.
Més enllà de la qualitat de la fotografia, es valorarà especialment la seva originalitat, que reflexteixi un context clarament estiuenc i que hi apareguin motius terrassencs. Molts lectors s’han retratat amb banderes terrassenques, mocadors de la Festa Major, samarretes de diferents entitats esportives, culturals i veïnals i fins i tot llegint el Diari.
On van els terrassencs?
La procedència de les imatges ens ha servit d’indicador d’on han passat els terrassencs les seves vacances. Queda clar que Terrassa és una ciutat eminentment emissora durant l’agost. Ho demostren les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (
INE), que mesuren la mobilitat turística a partir de la senyalització anònima dels telèfons mòbils. Aquest estudi, encara en fase experimental, apunta que l’agost del 2024 van abandonar la ciutat 150.056 persones. D’aquestes, 128.126 ho van fer cap a altres municipis de l’Estat (turisme interior) i 21.930 van viatjar a l’estranger (turisme exterior). En sentit contrari, Terrassa va rebre 25.104 visitants ( 16.022 de la resta de l’Estat i 9.082 de països estrangers), configurant un saldo net clarament negatiu de mobilitat estival.
En l’àmbit internacional, 21.930 terrassencs van viatjar fora de l’Estat l’any passat.
França concentra prop d’un terç d’aquests moviments (29,79%), amb especial preferència per París, seguida d’Itàlia, Portugal, Andorra i el Marroc. En comparació amb el patró de la mitjana espanyola, Andorra i el Marroc escalen posicions entre els egarencs, un tret que combina proximitat, xarxes familiars i connexions culturals. Altres destinacions, com el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, Grècia o Països Baixos, també apareixen a la llista.
Ni Sant Salvador ni Calafell: Bali és la platja de Terrassa
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any passat, les platges de Sant Salvador i Calafell són les més visitades pels terrassencs durant l’estiu. El patró de mobilitat interior mostra una clara preferència per la costa catalana, especialment pel que fa a segones residències a la Costa Daurada i la Costa Brava. Les destinacions amb més terrassencs l’agost de 2024 van ser les següents: El Vendrell-Sant Salvador (4.812), Calafell (4.036), Roda de Berà (2.811), Castell-Platja d’Aro i S’Agaró (2.629). Enguany, sembla haver-se mantingut la mateixa dinàmica.
La procedència de les fotografies que hem rebut ho certifica. Hi ha, però, una destinació molt més llunyana des d’on hem rebut més d’una vintena de fotografies. Es tracta de la capital d’Indonèsia, Bali, que ha quedat configurada com una de les destinacions turístiques de platja més freqüentades pels egarencs. Pel que fa a l’anomenat turisme de sol i platja, no és gens menyspreable la quantitat d’imatges que ens ha arribat des de la costa andalusa, amb preferència de les zones de Cadis i Almeria. València i Castelló han estat una altra de les destinacions escollides per molts terrassencs, així com les platges gallegues. Exotismes al marge, la costa catalana encara guanya.
Els premis per a les tres millors fotografies de l’estiu
Les tres fotografies guanyadores de la primera edició del concurs fotogràfic de l’estiu de Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti es donaran a conèixer en els propers dies. El primer classificat s’endurà una caixa de fusta amb tres ampolles de
Raventós-Basagoiti Inicial Eco 2021 i una caixa de fusta amb tres ampolles de Raventós-Basagoiti Princial Eco 2023, així com una visita enoturística per a quatre persones a la localitat de Sant Sebastià dels Gorgs (Alt Penedès) per visitar les vinyes i la masia de Raventós-Basagoiti, així com un tast de vions guiat per a la família. El regal té un valor estimat de 277 euros. El segon classificat rebrà les mateixes dues caixes de fusta i el tercer una de les caixes. Raventós-Basagoiti, una petita masia de l’Alt Penedès
Raventós-Basagoiti i B.R.O.T. són dos projectes relacionats amb el sector de la viticultura que fan una aposta absoluta cap a un producte ecològic i biodinàmic. Ramon Raventós, viticultor i empresari, lidera aquestes dues opcions, en un entorn adequat, en una masia contemporània en el cor de la localitat del Penedès de Sant Sebastià dels Gorgs, amb un disseny bioclimàtic i amb
un clar concepte de masia del segle actual. Raventós-Basagoiti prové d’una llarga tradició en aquest camp i per a l’elaboració d’un escumós, anomenat Inicial, que es pot trobar en les varietats Macabeo, Xarel·lo i Chardonnay. Per a aquesta elaboració es van reservar les millors vinyes. La primera anyada d’aquest projecte és de l’any 2020.