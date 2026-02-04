El "Terrassa val molt!" tanca la cinquena edició amb èxit i el 99% dels vals bescanviats

El "Terrassa val molt!" tanca la cinquena edició amb un 99% de vals bescanviats i un impacte de dos milions d'euros. L’Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis han valorat molt positivament la campanya de dinamització comercial.
La iniciativa, desenvolupada durant el període nadalenc per fomentar el consum de proximitat, ha tancat amb xifres d’èxit rotund: s’han bescanviat el 99,35% dels vals, un percentatge superior al de l’edició anterior. Aquest increment s’atribueix, en part, a la pròrroga de la campanya fins al 17 de gener, fet que ha facilitat l’ús dels vals i n'ha ampliat l’impacte en els establiments.
El tinent d’alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha manifestat que "l’alt grau de bescanvi i l’augment de compradors únics demostren que els vals arriben a més persones i que la iniciativa contribueix a reforçar els hàbits de compra de proximitat". Cardona ha afegit que les dades confirmen la consolidació de la campanya i el seu impacte real en l’activitat local. En aquesta edició s’han registrat 6.779 compradors únics, una xifra superior als 6.571 del 2024. Això fa palesa una distribució més àmplia dels vals entre la ciutadania tot mantenint el mateix pressupost.
Cal destacar que el 91,34% de les compres les han fetes veïns de Terrassa. Els vals, posats a la venda el 2 de desembre exclusivament al web terrassavalmolt.cat, es van exhaurir en pocs minuts. No obstant això, l’organització ha pres nota de les queixes per la manca de venda presencial i preveu revisar aquest aspecte amb vista a futures edicions per garantir l’accés a tothom.
Quant als sectors d’activitat, els bescanvis s’han concentrat principalment en l’alimentació (24%), seguida de la moda (21%) i els establiments culturals (15%), fet que manté la tendència de l’any anterior. Així mateix, s’ha observat una reducció notable de les incidències tècniques, prova de la millor adaptació dels comerços al sistema.
Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç, ha subratllat l’efecte multiplicador de la campanya, la qual "ha generat un volum comercial superior als dos milions d’euros". Segons una enquesta als usuaris, el 67% de les compres han estat "incrementals o avançades". Talamàs també ha valorat positivament la contribució de la iniciativa a la digitalització de la població. Amb aquests resultats, el "Terrassa val molt!" es confirma com una eina clau del calendari comercial egarenc.