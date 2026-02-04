La natalitat a Terrassa, sota mínims: poc més de 1.600 naixements en un any

El balanç entre naixements i defuncions continua sent un dels indicadors demogràfics que millor reflecteixen els canvis de fons que viu la ciutat. Les darreres dades de l’Idescat corresponents a l’any 2024 confirmen que el creixement natural a Terrassa es manté en negatiu, malgrat que la població total continua augmentant gràcies als moviments migratoris. Concretament, el creixement natural de la ciutat l’any 2024 va ser de -38 persones.
Aquesta xifra s’explica per les 1.720 defuncions registrades al llarg de l’any, davant dels 1.682 naixements. Més enllà del saldo final, la dada que marca el punt d’inflexió és precisament el nombre de naixements, que se situa en el nivell més baix registrat a Terrassa des de l’any 1996.
La comparació amb municipis propers o de característiques similars permet dimensionar el fenomen. Rubí registra un creixement natural de -32 persones, molt proper al de Terrassa, mentre que a l’Hospitalet de Llobregat el saldo és de -88 i a Badalona de -72. La diferència més notable es dona amb Sabadell, que tanca el 2024 amb una davallada de -280 persones, la segona més elevada de tot Catalunya, només per darrere de Barcelona, amb -3.951.
A escala comarcal, el Vallès Occidental acumula un creixement natural negatiu de -622 persones, una tendència que s’accentua si s’amplia la mirada al conjunt del país, on la xifra arriba fins als -13.722.
Mínims històrics
L’evolució de la natalitat a Terrassa mostra un patró clar des del 2020. Aquell any, el saldo natural va ser de -243 persones, seguit de -90 el 2021, -96 el 2022, -109 el 2023 i, finalment, -38 el 2024.
Abans de la pandèmia, el creixement natural encara era positiu, però ja mostrava una tendència descendent. El 2012 s’havia assolit un màxim de +1.230 persones, una xifra que es va reduir fins a +363 el 201. Des d’aleshores, la ciutat no ha tornat a superar la barrera dels 2.000 naixements anuals, fins a arribar al 2024, quan Terrassa ha registrat el nombre de naixements més baix dels darrers 28 anys, un indicador clar del canvi de cicle demogràfic.