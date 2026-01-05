Cada egarenc gasta 12,96 euros en el sorteig de Reis

Cada català gastarà una mitjana de 12,96 euros en dècims del sorteig de Reis prop de sis euros menys que la mitjana estatal (18,77 euros) i que converteix Catalunya en la quarta comunitat per la cua després de les ciutats autònomes de Ceuta (3,81 euros) i Melilla (4,42) i Balears (9,40 euros).
La mitjana estatal de 18,77 euros suposa 0,57 euros més que l’any anterior, segons la xifra de consignació per habitant de Loteries, en 2025, la consignació per habitant es va fixar en 18,20 euros.
El sorteig de Reis repartirà aquest dimarts 6 de gener de 2026 un total de 770 milions d’euros en premis, el primer d’ells dotat amb 2 milions d’euros a la sèrie, és a dir, 200.000 euros al dècim agraciat.
Segons Loteries i Apostes de l’Estat (LAE), el sorteig tindrà lloc a les 12.00 hores en el Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, a Madrid, pel sistema de Bombos Múltiples. L’emissió és de 55 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros.
El total de l’emissió ascendeix a 1.100 milions d’euros i es destina a premis del 70% de l’emissió, és a dir, 770 milions d’euros. Els premis més importants són el premi de 2 milions d’euros per sèrie, el segon premi de 750.000 euros per sèrie i el tercer premi de 250.000 euros per sèrie. A més, la rifa de Reis repartirà 20 premis de 3.500 euros, 1.400 premis de 1.000 euros i 5.000 de 400 euros, entre altres.
Terrassa va rebre íntegrament un primer premi del sorteig de Reis el 2009, amb 120 milions repartits des de l’administració 23, a l’avinguda del Vallès. El 2015, un segon premi va deixar-hi 750.000 euros. L’any passat hi va caure un pèssic amb un número venut a la plaça del Triomf, a Sant Pere.