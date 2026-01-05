Troben 18 senglars més morts per pesta porcina africana

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va confirmar ahir la mort de 18 senglars més per pesta porcina africana (PPA) dins el focus de Cerdanyola i que el nombre total ja s’enfila als 47. Des de Lleida, Ordeig va detallar que aquests últims positius s’han acumulat durant els últims dotze dies i que no modifiquen els radis establerts ni l’operatiu, format per unes 200 persones. Fins ara s’han analitzat 621 porcs senglars.
D’altra banda, el conseller va avançar que aquest dimecres es convocarà la primera reunió de la Taula del Senglar per definir l’estratègia per contenir la població d’aquests animals al país. La trobada se celebrarà al Palau de la Generalitat i l’encapçalarà el president, Salvador Illa.
Ordeig va apuntar que la detecció d’aquests 18 animals morts per PPA ha estat gràcies a la incorporació al dispositiu dels equips canins del Cos d’Agents Rurals, la qual cosa ha permès rastrejar torrents i altres zones de difícil accés dels municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Segons el Govern, es tracta d’animals morts amb posterioritat a la detecció dels primers positius a la zona.
El conseller va detallar que la majoria dels 621 porcs senglars analitzats corresponen al radi de 20 quilòmetres del focus de Cerdanyola. L’índex de positius és del 8% del total. Ordeig va valorar que, fins al moment, s’han complert els objectius de contenir el focus en el primer radi de sis quilòmetres, l’obertura de mercats i esbrinar l’origen del virus.