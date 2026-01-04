Prudència i esperança a la comunitat veneçolana de Terrassa: "No hi ha reconstrucció sense cohesió social"

Els Estats Units van capturar el passat dissabte al president de Veneçuela i líder del moviment chavista, Nicolás Maduro, en una polèmica operació militar efectuada en territori veneçolà. Això ha fet trontollar el règim del país de l'Amèrica del Sud i obre la porta a un canvi substancial en el futur d'aquesta nació. Tot plegat afecta a la població que hi viu allà, però també a les comunitats de veneçolans i veneçolanes que estan disperses pel món, inclosa la de Terrassa, que veuen amb cert neguit però amb esperança el seu futur.
L'Associació de Veneçolans a Terrassa (ASOVENTE) ha emès un comiunicat al qual ha tingut accés el Diari de Terrassa en el qual expliquen que tenien des de fa anys l'expectativa "d'un procés ordenat, democràtic i transparent" que idealment comportés "unes eleccions lliures i sense irregularitats", però "la realitat ha seguit un curs diferent al que molts haguessin volgut". En qualsevol cas, destaquen des de l'ASOVENTE, "una transició era necessària i desitjada".
La fi del chavisme sembla imminent, però el dia de després del règim continua essent incert. Els veneçolans de Terrassa sostenen que "no existeix un camí de reconstrucció sostenible per a Veneçuela que no situi la cohesió social com un actiu polític central i un projecte conscient de nació" i remarquen que la cohesió social no és una conseqüència del canvi polític, sinó "una condició prèvia per a que el canvi sigui viable i durador".A més, adverteixen que els discursos reduccionistes que només se centren en un aspecte, com l'econòmic o el polític, "no aborden de manera explicita la profunda fragmentació social acumulada els darrers anys".
Això implica que s'han de tenir en compte els dos bàndols que avui dia conviuen a Veneçuela: per una banda, la població afí al projecte socialista del chavisme, i per l'altra, els "sectors majoritaris de la societat que expressen un legítim anhel de canvi profund i de reconstrucció institucional". Per aquest motiu, l'Associació de Veneçolans a Terrassa alerta que "els processos basats en l'exclusió, la revenja o l'aniquilació simbòlica de qualsevol de les parts tendeixen històricament al fracàs", i ho exemplifiquen amb el cas d'Irak després de la invasió estatunidenca del 2003 i amb l'Alemanya dividida després de la Segona Guerra Mundial.
Per últim, l'ASOVENTE fa una crida "serena i urgent" a tots els actors implicats, que inclouen polítics, entitats socials i la diàspora veneçolana, "a posar en valor la cohesió social com a eix transversal de qualsevol projecte de futur, promovent la despolarització del llenguatge públic, el reconeixement del dany col·lectiu i la construcció de marcs de transició inclusius" i recorden que "el país es reconstrueix restaurant un futur compartit".
Suport i desig de pau
L'alcalde de la ciutat, jordi Ballart, ha volgut transmetre per xarxes socials el seu suport a la població d'origen veneçolà de Terrassa. "Desitjo que la situació actual provoqui el mínim patiment possible al poble i que es garanteixi la protecció efectiva de la població", ha transmès, i ha afegit que confia en que la situació es resolgui "pel camí de la pau" i respectant la voluntat dels i les veneçolanes "pensant sempre en un futur pròsper per a Veneçuela".