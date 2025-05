Catlab, el primer "Laboratori verd i sostenible"

El laboratori d’anàlisis clíniques Catlab ha estat distingit recentment amb l’acreditació “Laboratori Verd i Sostenible”, la qual certifica que contribueix a la sostenibilitat del sistema de salut i al respecte dels laboratoris envers el medi ambient. El reconeixement li ha atorgat la Federació Europea de Química Clínica i Medicina de Laboratori i Catlab s’ha convertit així en el primer laboratori de l’estat que treballa en l’àmbit públic en aconseguir-lo.

Mitjançant aquesta distinció, Catlab -que des del 2022 disposa d’un sistema de gestió ambiental mitjançant la certificació sota la norma ISO14001- garanteix que els recursos s'empren de manera eficient des de perspectives ecològiques, socials i econòmiques, alhora que proporcionen serveis d'alta qualitat a pacients i metges. L’acreditació posa de manifest que el laboratori duu a terme un control adequat dels productes i reactius, que es gestiona d’acord amb els principis de conducta verda i que desenvolupa una gestió de l’energia i l’aigua racionalitzada.

A més, la certificació també serveix per evidenciar la correcta gestió que realitza dels residus generats al laboratori -des d’un punt de vista de sostenibilitat- així com la implicació dels seus proveïdors en tot el procés per aconseguir minimitzar la petjada de carboni. La distinció també posa en relleu els laboratoris clínics que treballen per transformar-se en espais segurs i sostenibles disminuint el seu impacte ambiental.

L’esmentada acreditació doncs referma doncs el compromís de Catlab amb l’excel·lència i la innovació i contribueix a emfatitzar que la qualitat analítica i el progrés de la medicina son perfectament compatibles amb el respecte envers el medi ambient i la sostenibilitat.

Catlab: un laboratori capdavanter en la realització d'anàlisis clíniques innovadores i de qualitat

Té el seu origen l’any 2008 com a resultat de la integració dels laboratoris de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). El 2012 es va incorporar el laboratori de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM). Compta amb una plantilla de 170 professionals i s'organitza en quatre Laboratoris, tres hospitalaris (CST, HUMT i FHSJDM) -que presten servei 24 hores/365 dies l'any- i el laboratori central a Viladecavalls, que ho fa de dilluns a divendres.

El laboratori central ocupa un espai de 1800 m² i està ubicat al "Parc Logístic de Salut" del municipi de Viladecavalls. Donant servei a més de 90 centres d'extracció, la seva població de referència assistencial assoleix part del Vallès Occidental (Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, Matadepera, Viladecavalls) i algun municipi del Baix Llobregat (Olesa de Montserrat). També inclou 40 centres d' Atenció Primària de la SABE Vallès Occidental així com els pacients atesos a l'Hospital de Martorell. En total conforma una població de referència aproximada d'1.150.000 habitants.