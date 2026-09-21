Cauen trossos de la façana de tres blocs públics a Can Roca: "S'ha deixat de la mà de Déu"

Els veïns de tres blocs de pisos de protecció oficial de l’avinguda del Parlament, al barri de Can Roca, als números 36, 38 i 44, reclamen la reparació de la façana, que fa anys que s’esquerda i en cauen trossos al carrer. Promoguts per Habitatge Terrassa, els edificis es van lliurar el juliol de 2006 i els primers desperfectes van aparèixer poc més de dos anys després.
Les plaques de fibrociment de la façana s’esquerden per les cantonades i cauen a terra. Esther Lara, presidenta de la comunitat del número 44, explica que ho van notificar per instància el març de 2009. “A la primera no van contestar, a la segona ens van dir que era de manteniment”, recorda, una explicació que rebutja: “Amb dos anys a l’edifici, ja em diràs”.
Dos informes tècnics
Els veïns van encarregar un informe tècnic a un arquitecte i en tenen un segon d’un enginyer. Segons Lara, tots dos coincideixen que “no s’han fet servir els materials de subjecció que indica el fabricant de les plaques ni s’han seguit les instruccions de col·locació”. El forat per on passa la peça que subjecta cada panell és més petit del recomanat i, quan el material es dilata i es contrau, “es crea una tensió i s’acaba trencant”, amb el perill que això comporta per als vianants.
El 2019, Habitatge Terrassa va presentar a les tres comunitats un document en què informava que la demanda contra la constructora “ja s’està preparant” i que es preveia presentar-la als tribunals civils el gener o el febrer de 2020. També proposava instal·lar una xarxa de protecció contra despreniments. L’empresa municipal afirmava que es faria càrrec “del cost de la instal·lació de les xarxes així com del seu manteniment mentre duri el procediment judicial”. I desaconsellava tocar les plaques perquè “la part contrària podria al·legar que han estat manipulades”. L’any següent, amb la pandèmia, els veïns van rebre com a resposta que tot s’havia aturat i que calia tornar a licitar la col·locació de les xarxes. Lara assegura que una empresa d’arquitectura fa cada any un seguiment de la façana per encàrrec d’Habitatge Terrassa, però que els veïns no n’han rebut mai els informes.
La façana ventilada d’un dels tres blocs de l’avinguda del Parlament, on les plaques s’esquerden i les peces cauen
Alberto Tallón
Sense demanda
A principi d’any, en una reunió, l’empresa municipal va comunicar als veïns que la demanda no s’havia presentat i que no es presentaria perquè no s’hi veia viabilitat. Abans de l’estiu, les tres comunitats van rebre una carta en què se’ls preguntava si volien les xarxes, amb el compromís de fer-se’n càrrec com a màxim durant el primer any. “I després, espavila’t”, resumeix Lara. “S’ha deixat de la mà de Déu i no han fet res”, lamenta.
Fonts municipals asseguren que coneixen la situació: “Hem estat al costat dels veïns en tot moment des de l’inici”. Remarquen que l’edifici “no té cap problema estructural que posi en risc la seguretat” i que l’afectació es limita al revestiment de la façana. Els veïns, però, insisteixen que les peces cauen en una zona de pas.
Segons el consistori, els desperfectes són conseqüència del comportament dels materials i de l’assentament dels edificis, i se’n fa un seguiment anual. “Actuem no només com a promotors de l’edifici sinó també com a propietaris”, recorden, ja que 37 dels 129 habitatges són de titularitat municipal. A més, expliquen que han col·laborat amb els veïns en la diagnosi de la situació de cara a les mesures de manteniment o reparació que s’acordin. “Compartim la preocupació dels veïns”, afirmen les fonts, que parlen del compromís de l’Ajuntament de trobar una solució “dintre de les responsabilitats legals”.