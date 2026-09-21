Els sabors de proximitat omplen el Vapor de Prodis

L’artesania té la capacitat d’unir el passat i el present a través de l’ofici, la paciència i el detall. El passat dissabte, durant tot el dia, l’antic Vapor Cortés —seu de les instal·lacions del Vapor de Prodis— va tornar a bategar amb la mateixa essència que antany empenyia la Terrassa tèxtil.
Aquest cop, però, reconvertit en un punt de trobada vibrant per a la cultura cervesera local i de proximitat. Al voltant de 6.000 persones van recórrer els espais del recinte en la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. Aquesta xifra d’assistència, molt similar a la del primer any, consolida la iniciativa com una cita destacada al calendari de la ciutat, en especial, durant un cap de setmana en què l’oferta d’oci i cultura a Terrassa no tenia final. Des de l’organització afirmen “estar molt contents, de nou, de la resposta de Terrassa a la iniciativa”.
El passatge Pere Baltà es va transformar en un aparador de sabors únics gràcies a les parades de sis cerveseries: Mala Raça, Kibus, Anti-Patiks, Refu Birreria, La Florestina i Brewery 27. Cada intercanvi de tokens —la moneda oficial, equivalent a un euro— anava més enllà de la simple consumició. Es convertia en una conversa distesa, una explicació acurada sobre la cervesa i una xerrada apassionada sobre la història de projectes únics.
La proximitat crida
Tot i l’èxit generalitzat, la terrassenca Mala Raça i la ullastrellenca Anti-Patiks van despertar un interès especial per la seva gran proximitat.
Entre gots sempre a la meitat que passejaven tons torrats, notes suaus, fruitoses o dolces, la fira va oferir una estampa viva de convivència.
L’Àgora del Vapor va esdevenir la imatge més representativa del dia, amb les grades plenes d’un públic que gaudia del moment sense pressa mentre desenes d’infants guimbaven per l’entorn. La música en directe va omplir de ritme la sala d’actes, i el pati va ser el refugi ideal per prendre l’aire i degustar la gastronomia que combinava la Cantina Matarí amb la variada oferta d’una “foodtruck”.
En conjunt, una jornada en què la tradició de l’antic vapor va encaixar a la perfecció amb la passió per la cervesa ben feta.