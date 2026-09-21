La plaça que ha vist cremar més de 60 bèsties, en fotos

La Biblioteca del Districte 5 (Bd5) acull fins al pròxim 1 d’octubre l’exposició "Foc i bèsties. 10 trobades Can Roca Crema", una mostra organitzada per la Colla del Bitxo del Torrent Mitger de Terrassa. La inauguració va tenir lloc aquest dissabte, 19 de setembre, en un acte a càrrec de la mateixa colla i que va comptar amb la presència del tinent d’alcalde de Projecció de la ciutat i regidor de Cultura Popular, Joan Salvador.
L’exposició s’emmarca en la celebració de la desena edició de la Trobada de Bestiari Can Roca, un esdeveniment nascut l’any 2015 en el context del 30è aniversari de la colla. D’ençà d’aquella primera edició —on es van convidar 30 bèsties de foc—, la plaça de Can Roca ha esdevingut el punt de trobada per a la cultura del foc cada primer dissabte d’octubre, només interrompuda pels anys de la pandèmia. En total, per aquest espai hi han passat una seixantena de figures de foc, les quals ara es poden contemplar una per una en les imatges que componen la mostra.
Amb una estructura senzilla i clara, l'exposició combina els cartells de les deu edicions celebrades amb fotografies de les bèsties participants, així com de les colles de diables infantils convidades entre els anys 2018 i 2024 al costat dels Bitxaires, la secció infantil i juvenil del Bitxo del Torrent Mitger. El recorregut permet observar la mateixa evolució del disseny dels cartells, que mantenen com a fil conductor la figura de la bèstia amfitriona.
A més, la mostra dedica un espai de reconeixement a la constructora Dolors Sans, autora de totes les figures de foc convidades a la desena edició. Amb aquest apartat, la colla vol posar en valor la seva aportació al patrimoni cultural del bestiari festiu i visualitzar un referent femení en un àmbit on la presència de les dones encara és minoritària.
A través d'aquesta selecció d'imatges, l'exposició pretén immortalitzar la naturalesa efímera de la festa i la transformació que pateixen les figures en cremar, capturant un espectacle en moviment que ara es pot visitar a la Bd5.