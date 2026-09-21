Després que es fes públic que Marc Ribas deixaria de ser la cara visible de Joc de cartes, ara s'han conegut els detalls de com s'ha materialitzat aquest adeu a la pantalla. La producció de TV3 ja té la nova temporada completament gravada i definit el full de ruta per al comiat del xef terrassenc.
Ribas encara serà el protagonista dels primers cinc programes que s'emetran a la tardor, gravats entre els mesos de maig i juliol. Serà precisament en el cinquè capítol quan es produeixi el traspàs de poders amb el seu successor, el cuiner Arnau París, que assumirà en solitari els vuit lliuraments restants.
Un adeu emotiu a la mítica furgoneta
Els detalls d'aquest comiat s'han conegut a partir de les declaracions d'Arnau París recollides per la secció En Blau (El Nacional). París ha confirmat que el rodatge va ser "molt intens" durant el darrer trimestre i que la transició s'ha resolt de manera progressiva: mentre Ribas condueix l'inici de la temporada, el seu substitut va apareixent en escena de manera natural.
El moment culminant de la marxa del xef terrassenc tindrà lloc a l'interior de la mítica furgoneta del programa. Segons ha revelat el mateix París, es tracta d'un comiat "molt icònic i emotiu" on Ribas pronuncia les seves darreres paraules com a presentador abans de cedir el volant, assegurant que se'n va tranquil perquè sap que "el programa queda en bones mans".
Amb la gravació ja finalitzada i l'edició en marxa, només queda esperar l'estrena de la tardor per veure per última vegada el cuiner egarenc al capdavant del concurs gastronòmic de referència a Catalunya.