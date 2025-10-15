La manifestació convocada aquest dimecres a la tarda per la plataforma Terrassa amb Palestina, que compta amb una vuitantena d’entitats adherides, ha reunit una gran participació ciutadana coincidint amb la vaga general de suport al poble palestí. La protesta ha començat a les 18 hores davant la Mútua, on ha tingut lloc una “performance” en homenatge als sanitaris palestins assassinats a Gaza, i ha continuat pel passeig del Comte d’Ègara i el carrer de la Font Vella.
Els participants han exhibit pancartes amb missatges com “Sense justícia no hi haurà pau. Palestina lliure”. A més, s'han corejat consignes com “Israel assassina, Europa patrocina”, “No és una guerra, és un genocidi” i “Boicot Israel”. Durant la marxa, també s'han sentit missatges com “Sense humanitat no es pot viure”, que han posat de manifest el rebuig a l’ofensiva israeliana a Gaza i la demanda d’una resposta internacional més ferma.
La jornada de protesta ha començat al matí amb una altra manifestació al Raval de Montserrat, on un piquet format per sindicats i entitats ha recorregut els principals carrers de la ciutat i els accessos a les autopistes. Durant l’acció, s'han col·locat adhesius reivindicatius als aparadors d’alguns grans comerços, com el Zara de la rambla d’Ègara.
Cues i retards
La vaga general convocada aquest dimecres 15 d'octubre ha tingut un impacte visible en la mobilitat al Vallès Occidental. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut retencions a l’AP-7 i a la C-58, aquesta última una de les principals vies d’accés a Terrassa. En alguns punts d’ambdues vies, les afectacions han estat causades per manifestacions, però en tot moment s'ha mantingut almenys un carril obert.
També s'han registrat retards de fins a 35 minuts a la línia R4 de Rodalies, a més d’algunes supressions puntuals de combois. En canvi, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han mantingut el servei dins dels paràmetres dels serveis mínims (66%) sense incidències destacables.
Els autobusos de TMESA també s'han vist afectats, amb serveis mínims entre les 10 i les 12 hores i de 17 a 19 hores. Malgrat les alteracions, la mobilització de la tarda ha transcorregut sense incidents i ha culminat amb una crida unànime a continuar mostrant solidaritat amb el poble palestí.
A les escoles, la vaga s'ha notat especialment entre l’alumnat, amb aules buides a ESO, Batxillerat i cicles formatius. Pel que fa a infantil i primària, s'ha mantingut l’activitat amb un docent per cada dues aules.