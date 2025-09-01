Cinc ferits en una baralla amb arma blanca en una discoteca de Terrassa

Terrassa va tornar a viure aquest diumenge, 31 d’agost, un greu incident de matinada en un establiment d’oci nocturn del Districte 3. Segons fonts policials, cap a les sis del matí es va rebre un avís que alertava d’una baralla entre diversos clients i personal de seguretat del local Rumba y Son, situat al carrer Duero número 4.
La discussió, iniciada per causes que encara es desconeixen, va escalar ràpidament i va traslladar-se a l’exterior de la discoteca. En el transcurs de l’enfrontament, un dels implicats va treure un ganivet i el va utilitzar contra altres persones, deixant un balanç de cinc ferits.
Quatre d’ells van patir lesions lleus, mentre que un jove de 22 anys hauria resultat ferit de més gravetat després de rebre fins a set ganivetades, segons han avançat diversos mitjans. Entre els afectats també hi hauria un dels porters de l’establiment i familiars del jove agredit.
La Policia Municipal de Terrassa va ser la primera a arribar al lloc dels fets, però la investigació ha quedat en mans de la Unitat d'Investigació dels Mossos d’Esquadra. Fins ara no s’han practicat detencions i la policia catalana manté oberta la recerca per identificar l’autor de les ganivetades i aclarir l’origen de la baralla.
L’establiment "Rumba y Son" acumula un llarg historial de queixes veïnals i ha estat objecte d’especial seguiment per part dels cossos de seguretat arran de la seva conflictivitat.