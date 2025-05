Cinc minuts per a les entitats al ple de Mobilitat

Fins a deu entitats ciutadanes tindran l’oportunitat de traslladar al ple del pròxim divendres 23 de maig (9.30 hores) els seus suggeriments pel que fa a la mobilitat. Cada una de les associacions tindrà cinc minuts per dir la seva. Així s'ha decidit aquest divendres a la tarda a la Junta de Portaveus, on també s'ha determinat el temps d’intervenció que tindrà cada grup polític municipal.

Inicialment, la proposta pel ple de divendres vinent era un primer torn amb tres minuts d’intervenció de cada entitat i 15 minuts per cada grup polític. I una segona ronda amb tres minuts per cada grup municipal. Tot i això, gran part dels membres de la Junta de Portaveus creia que tres minuts “quedaran curts” per a les entitats. També s'ha demanat més temps d’intervenció política. Per això, s'ha acordat cinc minuts per cada intervenció ciutadana, mantenint els 15 de cada grup polític al primer torn, però donant un marge de dos minuts més a l’última ronda, passant de tres a cinc minuts.

Les entitats ciutadanes que tindran veu al ple de divendres seran -en aquest ordre- l’Associació Terrassa Centre, la plataforma Salvem Galileu i Arquimedes, la FAVT, l’AV de Ca n’Aurell, l’AV del Districte 1 del Centre, l’ADENC, l’entitat Prou Barreres (Dismifísics), l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell, l’Associació BiciTerrassa Club i l’AV. de Guadalhorce.

Propostes dels grups polítics

També es presentaran les propostes de resolució plantejades pels grups polítics municipals. En primer lloc, PSC i ERC exposaran la seva, que consisteix en un nou model de mobilitat urbana sostenible. A continuació, serà el torn de Tot per Terrassa i Junts, que proposaran conjuntament l’impuls d’un Pacte de Ciutat per una mobilitat sostenible i equitativa a la ciutat. Finalment, Vox presentarà el seu projecte de derogació de la zona de baixes emissions i la millora de l’asfaltat.