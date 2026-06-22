Ciutadans i entitats ja poden proposar idees per renaturalitzar les rieres de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha obert aquesta setmana un procés participatiu perquè la ciutadania opini sobre com han de ser les rieres de la ciutat en el futur. Mitjançant la plataforma municipal participa.terrassa.cat, el veïnat i el teixit associatiu ja poden aportar les seves idees i propostes per definir el Pla estratègic per a la renaturalització i adaptació al canvi climàtic de les rieres urbanes.
L'espai de debat digital estarà obert fins al 15 de novembre de 2026 per tal de recollir les necessitats i visions de la població.
Quatre grans eixos de debat
L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és recollir diferents visions per transformar les rieres del Palau, de les Arenes i de Rubí. El consistori busca idees per integrar aquests espais a la ciutat i ha dividit la participació en quatre eixos temàtics centrals.
Aquests àmbits tracten sobre els usos i l'activació social de l'entorn, la millora de la connectivitat i l'accessibilitat, l'augment de la seguretat de les zones i la definició dels criteris per prioritzar les futures actuacions que s'hi duguin a terme.
A més de la recollida d'idees per internet, a la tardor s'organitzaran sessions informatives presencials per debatre específicament sobre l'àmbit de la riera del Palau i, d'altra banda, sobre el tram de les Arenes i Rubí. El calendari d'aquestes xerrades s'anunciarà les pròximes setmanes i, un cop s'hagi acabat tot el procés participatiu, es farà un acte públic per presentar les aportacions rebudes.
Un projecte estratègic a llarg termini
Aquesta actuació s'emmarca en una de les grans apostes del mandat de l'equip de govern per minimitzar l'efecte barrera de les rieres i convertir-les en eixos de comunicació entre els barris que travessen.
La redacció del projecte té un termini d'execució de dos anys i està en mans de l'empresa AldayJover SLP, a qui es va adjudicar el novembre de 2025 per un import de 361.548 euros. Aquest equip multidisciplinari està format per professionals de l'arquitectura, el paisatgisme, l'enginyeria i la participació ciutadana, i compta amb experiència prèvia en projectes fluvials.