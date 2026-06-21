Divergència d'opinions pels nous nebulitzadors de la plaça Primer de Maig: "M'espatlla els cabells!"

L'estiu ha arribat aquest diumenge, i del bracet ha portat ja la primera onada de calor. Terrassa, malauradament, no se salva de les elevades temperatures, però ja hi ha actives algunes mesures per minvar els seus efectes i que els ciutadans puguin desfer-se de la calor, encara que sigui momentàniament. Així, a més de l'obertura inusualment presta de les piscines municipals i de l'increment en refugis climàtics, una altra iniciativa que ha activat l'Ajuntament per a aquesta campanya estival és la instal·lació de nebulitzadors a algunes places de la ciutat.
Concretament, les places de Federico García Lorca (Les Arenes), Nova (Centre) i del Primer de Maig (Sant Pere Nord) gaudeixen des de divendres de sistemes humectants que rebaixen la sensació tèrmica de l'ambient a base d'expulsar constantment un núvol de gotes molt fines d'aigua. Aquestes instal·lacions se sumen a les que ja hi ha al Torrent de les Bruixes de Vallparadís, a la zona infantil del parc de Sant Jordi i a la plaça del Progrés, ambdues al barri de Ca n'Aurell i que entraran en funcionament a partir del següent dimarts, dia 23 de juny. Els nebulitzadors estan actius durant els períodes de més afluència a l'exterior i en les hores de més calor del dia, és a dir, entre les 11 i les 14 hores al matí i entre les 16 i les 19 hores a la tarda.
El Diari de Terrassa s'ha acostat a la plaça del Primer de Maig per preguntar als veïns què els ha semblat aquesta nova iniciativa. "Està bé perquè et refresca, però aquesta humitat m'espatlla els cabells!", ha comentat la Mercedes, que ha anat acompanyada dels seus nets i de la Maria, la seva amiga. De fet, ha estat aquest el motiu que marxessin de la zona de la plaça on hi havia el sistema per passar-se a l'altra banda, també a l'ombra, però sense la molèstia de la humitat. "El que van posar l'any passat ens anava millor", ha sostingut la Maria, que ha explicat que en la temporada anterior es va instal·lar un tub d'humectants de banda a banda de la plaça, també a la zona que estava al sol, i deixava més espai per a tothom, tant per qui volgués l'aigua com per qui no. De totes maneres, han afirmat totes dues, hi hagi nebulitzadors o no, continuaran baixant a la plaça a petar la xerrada i a que els nets puguin jugar i córrer: "L'alternativa és estar tot el dia tancades a casa amb l'aire condicionat", ha dit la Mercedes, i la Maria ha afegit que "no és bo" dependre tant d'aquest sistema de climatització perquè "t'acabes refredant".
Qui sí que ha agraït els brolladors d'aigua ha estat l'Harragui Abdel Ali, que no s'ha mogut de l'ombra humida. "Està molt bé", ha destacat el veí, que ha assegurat que baixarà més a la plaça per fugir de la calorada. "Es nota l'ambient molt més fresc", ha explicat.
Tot i això, l'alternativa que a simple vista ha estat la més escollida pel veïnat ha estat la de passar el tràngol a les terrasses dels bars de la zona, això sí, sempre a l'ombra. "Hem baixat amb la família i els amics a prendre algo fresc abans de dinar", ha mencionat en Raül. Els refrescos i cerveses que hi havia buits a la seva taula són els testimonis que "ja ha arribat el bon temps" i, conseqüentment, també les ganes de sortir de casa. "No hi ha lloc millor on estar quan la calor apreta", ha rigut el terrassenc. Preguntat sobre els nebulitzadors, Raül ha opinat que "no està malament" que els hagin posat, però alhora creu que no tindran gaire impacte. "Si fa tanta calor que l'aigua surt calenta, poca cosa faran", ha afirmat.
Alerta taronja per calor
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta taronja per calor intensa al Vallès Occidental per dilluns. Segons han anunciat tant el Meteocat com Protecció Civil, es preveuen temperatures que poden superar els 40 graus centígrads en alguns punts de Catalunya durant el dia. També s'esperen nits tropicals i tòrrides, especialment a la costa i al sistema prelitoral, ja que l'arribada de pols saharià en suspensió dificultarà el refredament de l'ambient.
Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania que mantingui una hidratació constant encara que no es tingui set i evitar les hores centrals del dia per fer activitats físiques. També alerta que les persones més vulnerables, és a dir, la gent gran, les persones amb malalties cròniques i els infants, tendeixen a patir més intensament aquests episodis de temperatures elevades. Pel que fa als treballadors que han d'estar a l'exterior durant la seva jornada laboral, Protecció Civil recorda que des de maig hi ha actiu un protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball, que preveu l'adaptació de la jornada laboral per evitar les franges horàries amb més insolació o, fins i tot, l'aturada dels treballs en cas de no poder garantir una temperatura segura per als treballadors.