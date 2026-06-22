Els Minyons tornen al bressol de la colla amb una actuació a Can Torres

Els Minyons de Terrassa van protagonitzar dissabte una diada carregada de simbolisme i emoció a la masia de Can Torres, a Matadepera, considerada un dels espais fundacionals de la colla. L’acte va servir per reconnectar amb els orígens de l’entitat i per inaugurar oficialment l’“Era d’en Xavi Bacardit”, amb el descobriment d’una placa commemorativa.
L’escenari escollit té un significat especial per als malves. Va ser en aquestes feixes de Can Torres on, el 3 de juny de 1979, es va encendre la primera espurna que acabaria donant lloc al naixement dels Minyons de Terrassa. Per aquest motiu, la colla va voler retre homenatge a aquest vincle amb una actuació històrica.
En l’apartat casteller, els egarencs van completar una actuació de caràcter commemoratiu amb el 3 de 7, el 4 de 7 —executat amb diverses rotacions— i un pilar de 5 per tancar la jornada. Les construccions es van descarregar sense incidències en una exhibició que va combinar l’aspecte festiu amb el record dels inicis de la colla.
L’acte es va celebrar gràcies a la col·laboració dels actuals propietaris de Can Torres, Salvador Ramon i Mercè Badrenas, que van facilitar la realització d’aquesta jornada de retorn als orígens dels Minyons.