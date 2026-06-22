Nova "mudança" del MACBA a Terrassa: "És una mirada oberta i descentralitzada"

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) es trasllada a Terrassa, un altre cop. Si més no, una part de la instal·lació visita la ciutat, que se suma així al projecte "Un museu fora del museu". La iniciativa consisteix a portar l'art contemporani a espais d'us quotidià i forma part de la celebració del 30è aniversari de l'equipament museístic. A Terrassa, els llocs escollits han estat la llibreria Abacus i el Cinema Catalunya.
Terrassa s’afegeix al projecte expositiu, que arribarà a prop de 30 centres d’arts visuals de Catalunya, està desenvolupada conjuntament amb els equipaments que formen part del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAV). La proposta, comissariada per Martí Manen, té com a objectiu "apropar l’art contemporani a la ciutadania traslladant obres de la col·lecció i de l’arxiu del MACBA a espais de la vida quotidiana, més enllà dels circuits expositius convencionals".
Abacus i el Cinema Catalunya
A Terrassa, la participació es coordina a través del Servei de Promoció Cultural i Audiovisual de l’Ajuntament, mitjançant el programa d’arts visuals. Les obres es podran veure en dos espais: la cooperativa Abacus i el Cinema Catalunya. La iniciativa converteix aquests llocs en punts de trobada entre la creació contemporània i la ciutadania, "afavorint noves formes de relació amb les obres i promovent una experiència cultural integrada en el dia a dia de les persones", assenyala el consistori.
El projecte planteja "una mirada oberta i descentralitzada del museu, que es desplega en entorns diversos per generar nous contextos de lectura i participació", afegeix. Entre els treballs que es poden veure a Terrassa destaca un conjunt de poemes mecanoscrits de Joan Brossa, datats entre 1948 i 1955, que s’exhibeixen ja a Abacus Terrassa, des del 19 de juny. Hi romandran fins 30 de novembre de 2026. Aquest material permet acostarse al procés creatiu d’un dels grans referents de la poesia experimental catalana i forma part dels fons conservats pel Centre d’Estudis i Documentació del MACBA.
"Un museu fora del museu" es desplega de manera simultània en una vintena de municipis d’arreu de Catalunya, on es presentaran, en nous contextos, una quarantena de peces de la col·lecció i arxiu del MACBA i es podrà visitar entre els mesos de juny i novembre de 2026
A més, el Cinema Catalunya acollirà, de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2026, una de les peces audiovisuals incloses en el projecte, "reforçant el paper dels equipaments culturals de proximitat com a espais de difusió de l’art contemporani".
Es tracta de "Commentary" (1980), una peça de videoart pionera de 50 segons de l'artista estatunidenc Gary Hill que serveix com a manifest visual i auditiu en clau d’humor contra la televisió. Hill apareix en el vídeo a través d'una lent d'ull de peix recitant les qualitats de la televisió en un comentari monòton i deconstructiu.
"Un museu fora del museu" es desplega de manera simultània en una vintena de municipis d’arreu de Catalunya, on es presentaran, en nous contextos, una quarantena de peces de la col·lecció i arxiu del MACBA i es podrà visitar entre els mesos de juny i novembre de 2026. La iniciativa, que vol apropar l’art contemporani a la vida quotidiana i ampliar l’accés de tothom a la cultura, convida la ciutadania "a redescobrir els seus espais habituals des d’una nova mirada i a establir un diàleg directe amb les obres i els seus contextos".
Segona "mudança" aquest any
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, ha destacat que "«la participació de Terrassa en aquest projecte referma el compromís de la ciutat amb la democratització de la cultura i amb la voluntat de fer arribar la creació contemporània a tots els públics. És una oportunitat per descobrir obres d’art en espais inesperats i integrar la cultura en la vida quotidiana".
El projecte és el segon que porta a Terrassa peces del MACBA aquest any. Per primera vegada, la nostra ciutat ha acollit aquesta primavera diverses obres de la col·lecció del MACBA amb una exposició que va arribar a la Sala Muncunill mitjançant la itinerància oferta per la Diputació. “I, de sobte, l’atzar. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA” es va obrir el 10 d’abril i va romandre a la Sala Muncunill fins al 14 de juny. També contenia una obra de Joan Brossa, entre moltes altres. Un dels artistes inclosos en la mostra, Joan Ponç.