L'Ajuntament de Terrassa ha presentat l'escrit de preparació d'un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 18 d'abril. Segons expliquen fonts municipals, aquesta acció judicial s'emmarca en el procediment d'execució de la sentència sobre la finalització de la concessió i la reversió dels béns de la companyia Mina.
La resolució del TSJC, que no és ferma, reafirmava que tota la xarxa de distribució d'aigua ha revertit correctament a l'Ajuntament i és totalment pública, alhora que donava la raó a l'administració local pel que fa a la segregació de les finques aprovada pel ple. Tot i això, des del consistori assenyalen que l'origen del seu recurs recau en el fet que el jutge va estimar parcialment un apartat que fa referència a uns suposats clients privats que, segons l'empresa, no haurien de revertir a la xarxa pública.
Davant d'això, les mateixes fonts municipals recorden que el propi tribunal afirma en l'escrit de la sentència que "aquests clients no han estat mai acreditats ni justificats documentalment per part de Mina". En aquest sentit, des de l'Ajuntament remarquen que, per poder complir la resolució, el tribunal exigeix a la companyia que identifiqui aquests usuaris presentant cadascun dels contractes i de les factures emeses durant la suposada prestació del servei privat en el període de la concessió.
Discrepàncies econòmiques
Pel que fa als 20 milions d'euros que Mina ha apuntat com a possible compensació econòmica a càrrec de l'Ajuntament, el govern local remarca que es tracta d'una estimació feta de manera unilateral per la companyia i aclareix que aquesta quantitat no consta en cap moment a la sentència judicial.
Finalment, des de l'executiu local subratllen que la resolució del tribunal català no suposa cap obstacle per al normal funcionament de Taigua ni frena de cap manera les inversions que té previstes l'empresa pública de l'aigua.