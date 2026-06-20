El dia 20 de juny del 1976, fa cinquanta anys, a l'edifici del Centre Social del barri de Les Arenes de Terrassa, es va fer història. La Unió General dels Treballadors (UGT) va celebrar aquí la primera assemblea a Catalunya, una trobada que va servir el sindicat per nomenar un nou secretariat general a Catalunya i per establir el seu full de ruta davant d'una transició cap a la democràcia que encara no havia acabat d'arrencar del tot. Aquest dissabte, també 20 de juny, l'organització sindical ha commemorat l'efemèride amb una celebració a la sala d'actes de l'Escola Joan XXIII, que es troba tot just davant del local on originalment va tenir lloc la reunió. "No es va celebrar [l'assemblea general] a Terrassa per casualitat, —ha apuntat la secretària comarcal d'UGT al Vallès Occidental, Ester Espigares, als parlaments de l'acte— es va fer aquí perquè Terrassa tenia un teixit associatiu, veïnal, obrer i sindical molt potent", tant a les barriades com als nuclis de treball.
D'això n'ha donat fe la Cèlia Ros, una sindicalista terrassenca que va formar part de l'organització de l'esdeveniment de fa mig segle. "Érem la ciutat que estava més ben organitzada dins la UGT", ha destacat ella. "Llavors, encara estava tot molt tens. Havia mort Franco, però hi havia molta censura", ha recordat Ros. De fet, un comissari polític va assistir a l'acte i els sindicalistes van haver de pactar amb ell quins temes es tractarien i quins s'haurien d'ometre. "Recordo l'Aníbal [el comissari polític] assegut davant de l'escenari prenent nota, però ja era com un amic", ha afirmat. La celebració de l'assemblea va anar bé, ha confirmat Cèlia Ros, però també va tenir alguna anècdota: "El que ens va sorprendre és que ens pensàvem que serìem unes 200 persones i vam ser finalment 400", ha mencionat, "els que ens encarregàvem de la intendència vam tenir molta feina a buscar menjar per totes aquestes persones, perquè clar, havien de dinar", ha rememorat.
L'acte celebrat dissabte ha aplegat la plana major del sindicat. Hi han assistit l'actual secretari general estatal, Pepe Álvarez, el secretari general de Catalunya, Camil Ros i la ja mencionada Ester Espigares com a secretària comarcal, a més d'un aplec de simpatitzants i afiliats a l'organització. Al llarg de l'esdeveniment s'ha projectat un documental que explicava la supervivència del sindicat en la clandestinitat durant el franquisme i el seu ressorgiment una vegada el dictador va morir i hi han hagut parlaments de diversos càrrecs sindicals i polítics. A més, s'ha fet entrega d'uns guardons a quatre persones que van formar part d'aquell primer secretariat investit l'any 1976: Anna Sala, que va ser una de les encarregades de l'àrea de tresoreria i administració, Camilo Rueda, representant de Federacions d'Indústria, Ramón Soto, secretari de propaganda, i el vocal Pere Puntí.
En una atenció als mitjans, Álvarez, que va estar present a l'assemblea del 1976 com a representant dels treballadors de l'antiga La Maquinista, ha afirmat que "és una emoció poder tornar aquí 50 anys després" i ha destacat que algunes de les temàtiques que estan a l'agenda mediàtica actual "no són tan diferents del que hi havia llavors". Concretament, el secretari general d'UGT Espanya ha dit que la lluita de la seva organització encara té l'objectiu d'aconseguir llocs de treball decents i també de "lluitar contra la fòbia contra els immigrants".
En aquest sentit, el mandatari sindical ha enviat un missatge a la població terrassenca: "Vull demanar-li a la bona gent de Terrassa que pensi que algunes de les persones que són aquí potser venen només d'uns quilòmetres més avall que ells quan van venir a Catalunya". També ha comentat que cal "integrar plenament les persones que han vingut d'altres llocs" per "poder ser un sol poble" i per "poder continuar repartint la riquesa que genera el país", una tasca que ha definit com "un dels reptes més importants" que afronta el sindicalisme actual.
En la mateixa línia, el responsable del sindicat a Catalunya, Camil Ros, ha destacat que l'assemblea del 1976 va ser "la recuperació d'un fil que el feixisme va trencar" i ha recordat que ja des d'un bon inici, i també en l'actualitat, es consideren una organització antifeixista. "En un moment que volen sembrar la divisió i l'odi, nosaltres som la casa de totes i tots els treballadors, vinguin d'on vinguin, per defensar els seus drets", ha sostingut, i ha afegit que l'esdeveniment de dissabte ha estat un acte de "reafirmació democràtica" i d'homenatge als "pares sindicals de la generació que actualment dirigim i formem part de la UGT".