Com veure la "Superlluna del Caçador" des de Terrassa

Mirar al cel és quelcom que la humanitat ha fet des de la seva existència i és una activitat que encara engresca moltes persones a l'actualitat. El següent esdeveniment astronòmic observable des de la nostra ciutat és el que es denomina com la "Lluna del Caçador", que tindrà lloc la nit que va del dilluns 6 d'octubre al dimarts 7 d'octubre.
La Lluna del Caçador és nom que prové de les tradicions dels pobles del nord global, ja que s'associava amb el període posterior a la collita dels camps de conreu. Entre l'alliberament de temps que suposava el fet de no haver d'estar pendents de l'agricultura i la llum que proporciona la lluna plena d'octubre, els pobles antics aprofitàven aquestes nits per sortir a caçar i augmentar així les reserves d'aliments per passar l'hivern.
De normal, la Lluna del Caçador no té res d'especial respecte a la resta de llunes plenes de l'any tret del context que l'han aotrgat aquests pobles del nord, però aquest 2025 coincideix amb el que es coneix com el perigeu lunar, és a dir, amb un període de temps en el que l'òrbita del satèl·lit terrestre està més a prop del nostre planeta. Això fa que la Lluna tingui un tamany més gran al cel, o, el que és el mateix, hi hagi una "superlluna", cosa que permet a aficionats i experts observar amb més detall la superfície del cos celeste.
Per poder veure aquesta "superlluna del Caçador" i poder gaudir-la al màxim, és recomanable anar a un lloc sense gaire contaminació lumínica generada per fonts de llum artificials. El moment on la Lluna estarà més il"luminada serà a les 5:47 de la matinada del 7 d'octubre, però, per aquelles persones que no es poden permetre llevar-se tan d'hora, també pot resultar interessant fixar-se en el cel durant la tarda i el vespre del dia 6 d'octubre, quan pot adquirir un color rojenc a causa de la dispersió dels rajos solars a l'atmosfera terrestre. Tot això queda supeditat a que durant aquelles hores el cel estigui net de núvols que molestin o imposibilitin l'observació del fenomen.