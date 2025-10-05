Dos incendis a Terrassa el matí de diumenge

El matí de diumenge s'han declarat dos incendis a Terrassa: per una banda, a les 11:33 del matí, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un foc al carrer d'Holanda número 4, al barri de Can Parellada, i per l'altre, a les 12:33 al carrer de la Mare de Déu de les Angustias número 5, a Ca n'Anglada.
Segons les fonts de Bombers consultades pel Diari de Terrassa, el foc de Can Parellada ha afectat un habitatge situat a la quarta planta de l'edifici, en le qual han cremat un moble de menjador i l'aparell d'aire acondicionat de la vivenda. A causa de la inhalació de fum, 4 persones han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), una de les quals s'ha traslladat a l'Hospital Mútua Terrassa. Una vegada extingit el foc, els bombers han ventilat el pis i l'escala per fer fora el fum que havia inundat les dependències. S'hi han desplaçat quatre dotacions de Bombers fins allà.
Pel que fa a Ca n'Anglada, l'incendi s'ha produït en uns matalassos d'un habitatge unifamiliar, que han cremat i han afectat a la coberta de l'edifici. Les cinc dotacions de bombers més han dut a terme les tasques d'extinció i el SEM ha tractat una persona que estava dins de la casa per inhalació de fum, a la qual se l'ha donat l'alta en el mateix lloc.