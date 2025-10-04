El meteoròleg de Terrassa Francesc Mauri sobre el seu fill adoptat: "Ens van insultar pels seus trets racials"

Les persones que no són blanques són molt més susceptibles de patir atacs, insults o discriminació per motius de raça que les que sí ho són. Aquesta realitat, malauradament, també l'ha tocat viure al fill del conegut meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, ja que és adoptat i prové de la Xina.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mauri ha relatat una mala experiència que ell i el seu fill van tenir a Terrassa. "Anava amb ell en bicicleta per la ciutat i, en un pas de vianants, un personatge nefast des del cotxe li va semblar que li tallàvem el pas i ens va insultar tenint en compte l'aspecte racial del meu fil", ha comentat.
Tot i el fet de ser situacions desagradables, l'home del temps terrassenc ha assegurat que el se fill "n'és conscient absolutament" que, malauradament, s'hi veurà abocat a escenaris semblants, encara que, "com des dels 18 mesos ell ha viscut amb naturalitat qui és, d'on ve, on està" i què fa amb els seus pares, sap que "és part de la família el 100% o el 110%", ha remarcat. "Tindrà algun episodi, segur, a la seva vida, però, tenint tots els mecanismes de defensa que té, jo crec que no li ha de ser un problema", ha sentenciat el meteoròleg.