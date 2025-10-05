Saps on és... aquest adorn que representa un ofici?

D’elements que tenen una relació directa amb oficis o feines de temps pretèrits n’hem pogut veure per a aquesta secció amb anterioritat. Fer com petits homenatges a aquestes professions, moltes d’elles caduques, és un acte corrent i s’acostumen a lluir a les façanes d’habitatges que, molt probablement, tenen una connexió amb qui hi vivia o hi treballava. També són comunes les escultures o relleus dedicats a sants o verges i, fins i tot, a deesses de mitologies diverses.
L’artista Ferran Ferreri Busqueta (1917-1976) és l’autor d’aquesta peça escultòrica que està situada a l’immoble de la carretera de Montcada que compren entre els números 107 i 111. Elaborat amb terracota, representa un terrisser mans a l’obra en un torn dels d’abans i acabant d’enllestir el que sembla un gerro. Al seu costat se’n veu un d’acabat i també hi ha una àmfora. És a dir, la seva productivitat és inqüestionable.
Hi ha poca informació d’aquest element decoratiu i, al butlletí informatiu del Museu de Terrassa de la tardor de 2006, de nom “Merlet”, s’exposa que “encara es conserven in situ algunes d’aquestes decoracions escultòriques que va fer per encàrrec”, com és el cas, i també d’altres com “la de la Casa Segués i Antonell, al carrer de Vinyals, la d’alguna casa d’estiueig dels afores de Terrassa o una de les cases unifamiliars del passeig del Comte d’Ègara d’aquesta ciutat”.
L’escultor terrassenc
Aquest relleu de terracota, un material que acostumava a utilitzar l’escultor terrassenc, està a l’edifici que es coneixia com a Cal Gerrer, i, pel que sembla, pertanyia a algú que tenia aquest ofici. Ferreri, que provenia d’una família d’escultors picapedrers italians de la Toscana, tenia un talent innat i també va fer incursions al món de la pintura.