Pont, Aurell i Armengol celebra 150 anys de tèxtil, reptes i reinvencions mirant al futur

L'empresa del tèxtil Pont, Aurell i Armengol ha celebrat aquest dissabte el seu 150è aniversari amb un acte a la seva seu de Terrassa, al polígon de Can Petit. En aquest període, aquesta empresa familiar ha hagut de saber reinventar-se diverses vegades alhora que tractava de navegar en un context econòmic, polític i social convuls. Amb tot, l'acte ha aplegat treballadors en actiu, treballadors jubilats, autoritats locals, com l'alcalde Jordi Ballart, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, el terrassenc Miquel Sàmper, i directius i socis de l'empresa, a més de l'expresident de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, el qual va inaugurar l'actual planta de fabricació l'any 2002.
L'efemèride dels 150 anys d'història és una vertadera raresa dins el món empresarial català. "Actualment, segons les dades de la Cambra de Comerç, a Catalunya hi ha 600.000 empreses. Sabeu quantes empreses tenen més de 150 anys? Doncs només cinc o sis", ha destacat el conseller d'Empresa als parlaments de l'acte. De fet, Pont, Aurell i Armengol no és l'única corporació terrassenca amb segle i mig de recorregut: Mina Pública d'Aigües de Terrassa també ha aconseguit la fita.
Una constant evolució
Per arribar fins aquí, Pont, Aurell i Armengol ha hagut de passar per diverses èpoques, que es delimiten molt bé pels productes que han fabricat. L'empresa passa de fabricar productes tèxtils de llana per fer indumentària d'home a ser el proveïdor de referència per a moquetes i recobriments de maleters del sector automobilístic europeu, tot passant per la fabricació de sabatilles i altre calçat gràcies a la col·laboració amb l'empresa italiana Pirelli. "L'empresa que va començar no té res a veure amb la que hi ha ara", ha afirmat el president de l'empresa, Josep Armengol. Precisament en l'última etapa ha estat quan l'empresa ha experimentat un creixement més acusat, amb la inauguració de noves centrals de fabricació a Txèquia (2005 i 2024), el Marroc (2014) i Mèxic (2016).
La fórmula de l'èxit, però, no només ha estat en la capacitat d'adaptació i creixement, sinó en el tracte i respecte que mútuament s'han donat treballadors i directors ha estat un ingredient essencial per a la llarga joventut de Pont, Aurell i Armengol. "Primer de tot vull agrair la feina dels jubilats. Avui n'hi ha 25, això vol dir que no tenen un mal record de l'empresa", feia broma el conseller delegat, també jubilat, Ignasi Escudé. Precisament a ell i a tres treballadores més que es van passar tota la seva vida laboral treballant al negoci se'ls va entregar un trofeu en reconeixement a la seva dedicació.
Cinquena generació
"Som una empresa familiar i terrassenca; ho volem continuar essent i entenem el que això representa", ha afirmat amb rotunditat el president de Pont, Aurell i Armengol, i ha afegit que són conscients que la generació que està actualment al capdavant de l'empresa (la cinquena) ha rebut "un fort llegat" de les generacions anteriors, el qual volen "transmetre encara més enfortit" a les següents. A aquest caire familiar també n'ha fet referència Escudé: "No et preguntaven si volies anar a l'empresa familiar, era una cosa que havies de fer. Llavors, un bon dia entraves a treballar i dies: 'Aquí, poca broma', perquè al final de la setmana anaves a demanar el teu sou et deien: 'Tu, cobrar? Si hauries de pagar, que estàs aprenent!' — ha relatat Escudé — Però amb el pas del temps vas entrant en l'esperit de què representa l'empresa i amb els anys es converteix en la teva segona família".
Ara, l'empresa de Terrassa afronta, com durant tot el seu recorregut, una època de canvis, sobretot derivats de l'evolució del sector de l'automòbil. "La transició cap a vehicles elèctrics, l'adopció de noves tecnologies avançades, les noves normatives mediambientals... Tots ells són reptes que ja tenim aquí i que, a la vegada, són oportunitats que hem de saber aprofitar", ha apuntat Armengol, que ha afegit: "Hem tingut èxits, hem fracassat, però sempre hem tingut la voluntat de continuar i aquest ha estat i encara és el nostre compromís".
Miquel Sàmper: "Per nosaltres va ser un puntal econòmic"
Pont, Aurell i Armengol, al llarg de la seva extensa història, ha estat una empresa important per als terrassencs, ja que ha generat una gran quantitat de llocs de treball a la ciutat. Un exemple d'aquesta rellevància en l'economia de les famílies terrassenques és la història del pare de l'actual conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, que, juntament amb la seva germana, va formar part de la plantilla de la fàbrica de productes tèxtils durant uns 35 anys, fins a jubilar-se. "Parlar de Pont, Aurell i Armengol a casa era una constant", ha comentat al Diari de Terrassa Sàmper.
"Per nosaltres va ser un puntal econòmic importantíssim, és a dir, vam viure d'aquesta empresa", ha apuntat el conseller, que també ha explicat que els ingressos que provenien dels sous del seu pare i la seva mare (la qual també treballava a una altra empresa de tèxtil terrassenca, ara ja tancada) els va permetre a ell i als seus germans poder estudiar. "La meva família és d'origen andalús, molt humil, — ha ressaltat Sámper — i aquesta empresa li va proporcionar estabilitat, va permetre adquirir un habitatge en propietat i donar estudis als seus tres fills, en especial a mi, que sóc el petit, que vaig poder fer-los a nivell universitari".
Però la relació entre el conseller i Pont, Aurell i Armengol no es queda només allà: el mateix Miquel Sàmper va estar treballant a l'empresa, primer al magatzem durant un estiu i més endavant al laboratori com a adjunt del teòric, és a dir, que feia d'ajudant del responsable de qualitat i de trobar els colors adequats. El seu pas per l'empresa, però, va ser fugaç: "Els vaig dir als meus caps del laboratori: 'Jo estic molt bé amb vosaltres, però aquesta no és la meva feina', perquè estava estudiant dret i volia enfocar-me cap a altres sectors, i ells em van dir que m'equivocava perquè allà tenia futur i que anava a perdre l'oportunitat de tenir un treball digne i ben remunerat", ha recordat el titular d'Empresa i Treball, que també ha reconegut que, tal com el van avisar, es va acabar equivocant.
Amb tot, tot i la curta durada de la seva estada a l'empresa, Miquel Sàmper ha afirmat que s'ha emportat "un record extraordinari" i "alguns amics" que ha pogut mantenir amb el temps.
Per altra banda, el conseller ha remarcat que el que està vivint Pont, Aurell i Armengol és un fet "únic" i "extraordinari" que molt poques empreses són capaces de replicar. "Dubto molt que tinguem gaire exemples més com aquest, tot i que esgotem la legislatura o, fins i tot, que repetíssim", ha assegurat. També ha fet referència a la gran capacitat de resiliència de l'empresariat català, "per sobre de la resta de l'Estat" i "al nivell de les regions europees més poderoses", i a la capacitat, i potencial, de Terrassa per esdevenir un pol industrial d'importància.
"Terrassa ha estat sempre un referent industrial, sobretot durant el segle passat, i té un món empresarial molt important, però en podria tenir molt més, perquè la ciutat està a una distància òptima del port i l'aeroport, a 25 quilòmetres de Barcelona i té dues pastilles industrials molt importants, com són Els Bellots II i Can Guitard per desenvolupar que podrien captar la inversió del valor afegit", ha conclòs Sàmper.