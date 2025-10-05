Esports

La Cursa Fanny Sallés omple els carrers de Terrassa amb uns 3.000 participants

Maria Ruiz, Sandra Asín i la jove Ainhoa Montes han pujat al podi en una onzena edició amb un recorregut nou que ha passat per alguns dels espais més emblemàtics de Terrassa

  • Un cop més, la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones ha reunit atletes de totes les edats i nivells -
  • Onzena edició de la Cursa Fanny Sallés -
  • Maria Ruiz ha estat la primera a creuar la línia d'arribada -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’octubre de 2025 a les 13:58
Actualitzat el 05 d’octubre de 2025 a les 14:02

Els carrers de Terrassa s'han omplert aquest diumenge al matí d'un ambient esportiu, solidari i inclusiu amb motiu de l'onzena edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones, una de les proves atlètiques més multitudinàries i emblemàtiques del calendari local. Uns 3.000 participants han pres part en aquesta prova de cinc quilòmetres que, un any més, ha reunit atletes de totes les edats i nivells.

Amb sortida i arribada al Parc dels Catalans, la cursa ha estrenat enguany un recorregut que ha permès a les corredores i corredors gaudir d'alguns dels principals espais més emblemàtics de Terrassa com la Seu d'Ègara, el Pont de Sant Pere, la Plaça Vella, la Creu Gran o el Raval de Montserrat. Aquest canvi de traçat ha permès oferir un circuit més atractiu i, alhora, permetre que els atletes vinguts de fora puguin observar algunes de les joies arquitectòniques i patrimonials de la ciutat. Tot i això, molts participants han coincidit a destacar que el nou recorregut és més exigent, amb trams de pujada i desnivell que han posat a prova la resistència dels participants. 

Abans de la sortida, a les 9.30 hores, la rambla d'Ègara ja bullia d'activitat: atletes experimentats fent els darrers estiraments, grups d'amigues preparant-se per córrer (o caminar) i famílies senceres disposades a viure una jornada d'esport i solidaritat. Fidels a l'esperit de la prova, moltes participants han recorregut els cinc quilòmetres al seu ritme, algunes corrent i d'altres caminant, totes amb un objectiu comú: sumar-se a una causa solidària i revindicar el paper de la dona en l'esport.

En l'apartat competitiu, la victòria ha estat per a la terrassenca Maria Ruiz, que ha completat el recorregut amb un temps de 19 minuts i 9 segons. No és, ni molt menys, la seva primera victòria en aquesta prova: abans de la pandèmia ja s'havia imposat tres anys consecutius. El podi l'han completat Sandra Asín (19’32”) i Ainhoa Montes (20’10”), aquesta última amb només 15 anys, repetint presència entre les tres primeres després del seu gran paper en l'edició anterior. 

 

  • Maria Ruiz ha estat la primera a travessar la línia d`arribada

En categoria masculina, el més ràpid ha estat Jan Isla, amb un registre de 16 minuts i 11 segons, millorant la seva segona posició de l'any passat. El segon classificat ha estat Oriol Torres (17’05”) i el tercer, Manel Mérida (17’51”). 

Les tres primeres dones i els tres primers homes han rebut premis commemoratius, però tots els participants han estat obsequiats amb regals dels diferents patrocinadors de la cursa com begudes, sabons i cosmètics. A més, en creuar la línia de meta, tothom ha estat rebut amb aigua i fruita fresca, gentilesa d’Ametller Origen, en un ambient d’alegria i celebració.

 

  • Onzena edició de la Cursa Fanny Sallés

Una figura pionera

La cursa, organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, ret homenatge a Fanny Sallés, la primera dona periodista esportiva de Terrassa, una figura pionera que va dedicar gran part de la seva vida a la promoció de l’esport i a la defensa del paper de la dona dins del món esportiu. Cada any, la prova recorda la seva tasca amb un esperit d'igualtat, germanor i comunitat. 

Com ja és habitual, la Fundació Oncolliga rebrà una part de les inscripcions de la cursa. Uns donatius que seran destinats per continuar amb la tasca de suport psicosocial a persones amb càncer i els seus familiars per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Notícies recomenades