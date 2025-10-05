La Cursa Fanny Sallés omple els carrers de Terrassa amb uns 3.000 participants

Els carrers de Terrassa s'han omplert aquest diumenge al matí d'un ambient esportiu, solidari i inclusiu amb motiu de l'onzena edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones, una de les proves atlètiques més multitudinàries i emblemàtiques del calendari local. Uns 3.000 participants han pres part en aquesta prova de cinc quilòmetres que, un any més, ha reunit atletes de totes les edats i nivells.
Amb sortida i arribada al Parc dels Catalans, la cursa ha estrenat enguany un recorregut que ha permès a les corredores i corredors gaudir d'alguns dels principals espais més emblemàtics de Terrassa com la Seu d'Ègara, el Pont de Sant Pere, la Plaça Vella, la Creu Gran o el Raval de Montserrat. Aquest canvi de traçat ha permès oferir un circuit més atractiu i, alhora, permetre que els atletes vinguts de fora puguin observar algunes de les joies arquitectòniques i patrimonials de la ciutat. Tot i això, molts participants han coincidit a destacar que el nou recorregut és més exigent, amb trams de pujada i desnivell que han posat a prova la resistència dels participants.
Abans de la sortida, a les 9.30 hores, la rambla d'Ègara ja bullia d'activitat: atletes experimentats fent els darrers estiraments, grups d'amigues preparant-se per córrer (o caminar) i famílies senceres disposades a viure una jornada d'esport i solidaritat. Fidels a l'esperit de la prova, moltes participants han recorregut els cinc quilòmetres al seu ritme, algunes corrent i d'altres caminant, totes amb un objectiu comú: sumar-se a una causa solidària i revindicar el paper de la dona en l'esport.
En l'apartat competitiu, la victòria ha estat per a la terrassenca Maria Ruiz, que ha completat el recorregut amb un temps de 19 minuts i 9 segons. No és, ni molt menys, la seva primera victòria en aquesta prova: abans de la pandèmia ja s'havia imposat tres anys consecutius. El podi l'han completat Sandra Asín (19’32”) i Ainhoa Montes (20’10”), aquesta última amb només 15 anys, repetint presència entre les tres primeres després del seu gran paper en l'edició anterior.
En categoria masculina, el més ràpid ha estat Jan Isla, amb un registre de 16 minuts i 11 segons, millorant la seva segona posició de l'any passat. El segon classificat ha estat Oriol Torres (17’05”) i el tercer, Manel Mérida (17’51”).
Les tres primeres dones i els tres primers homes han rebut premis commemoratius, però tots els participants han estat obsequiats amb regals dels diferents patrocinadors de la cursa com begudes, sabons i cosmètics. A més, en creuar la línia de meta, tothom ha estat rebut amb aigua i fruita fresca, gentilesa d’Ametller Origen, en un ambient d’alegria i celebració.
Una figura pionera
La cursa, organitzada per l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, ret homenatge a Fanny Sallés, la primera dona periodista esportiva de Terrassa, una figura pionera que va dedicar gran part de la seva vida a la promoció de l’esport i a la defensa del paper de la dona dins del món esportiu. Cada any, la prova recorda la seva tasca amb un esperit d'igualtat, germanor i comunitat.
Com ja és habitual, la Fundació Oncolliga rebrà una part de les inscripcions de la cursa. Uns donatius que seran destinats per continuar amb la tasca de suport psicosocial a persones amb càncer i els seus familiars per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.