Les 25 famílies de Les Fonts seguiran amb llum

Les 25 famíles del la promoció del carrer dels Esquirols, a Les Fonts, que estan en una pugna amb la constructora ECOFLAT/HG GRUP per la instal·lació elèctrica dels habitatges, no patiran cap tall de llum aquest diumenge. Així ho va fer saber l'alcalde Jordi Ballart en una reunió d'urgència que va tenir dissabte a la tarda amb els veïns i veïnes i on els va comunicar que l'empresa subministradora, Endesa, ha garantit l'Ajuntament la continuïtat del servei.
Els afectats havien denunciat divendres que el subministrament elèctric els arribava a les llars a través de comptadors provisionals d'obra, dels quals el titular és la constructora de la promoció, i que, arran els impagaments d'aquesta dels rebuts, Endesa els havia notificat el tall elèctric per a aquest mateix diumenge. A més, ECOFLAT/HG GRUP reclama als nous propietaris 500.000 euros per dur a terme un projecte d'electrificació obligatori, el qual inclou el soterrament de les línies de mitja tensió i el desplegament de la xarxa definitiva, unes obres que estan bloquejades des de fa anys.
L'Ajuntament, per la seva part, s'ha mostrat "preocupat" pel conflicte i s'ha compromès a "continuar donant suport i assessorament tècnic i jurídic al veïnat per desencallar el problema", ha expressat en un comunicat, on també han assegurat que facilitaran la mediació entre les parts i s'han compromès a emprendre mesures, "incloses les coercitives", contra l'empresa si fos necessari. Dimarts, representants d'Endesa i de les famílies afectades mantindran una reunió per determinar una solució definitiva i la manera de connectar aquests habitatges a la xarxa elèctrica general.