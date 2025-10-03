25 famílies de Les Fonts es quedaran sense llum: "És un autèntic malson"

Aquest diumenge, 5 d'octubre, fins a 25 famílies del barri de Les Fonts podrien veure's privades de subministrament elèctric. Els habitatges, construïts en una promoció privada i venuts "clau en mà" fa entre dos i cinc anys, continuen connectats a comptadors provisionals d'obra. Endesa ha notificat que tallarà aquests punts perquè el titular de la instal·lació, la constructora, ha deixat de pagar les factures. La situació, que s'arrossega des del 2020, ha deixat desenes de famílies atrapades en un conflicte amb múltiples versions i sense una sortida clara.
Els veïns expliquen que van comprar els habitatges "amb contractes clau en mà", és a dir, que la constructora s'encarregaria de totes les etapes necessàries per a l'execució del projecte fins al lliurament final de les cases. Asseguren que la realitat ha estat ben diferent: no disposen de connexió elèctrica definitiva i viuen encara amb comptadors provisionals a nom de la promotora. Per poder regularitzar la situació, cal executar un projecte d'electrificació que té un cost d'uns 500.000 euros i que inclou el soterrament de línies de mitja tensió i el desplegament de la xarxa definitiva. Aquest projecte està bloquejat des de fa anys. Els residents sostenen que aquesta obra havia d'anar a càrrec de la constructora i que així constava en els compromisos inicials. Destaquen que l'empresa té coneixement del projecte d'electrificació des del 2021, "però ens ho ha ocultat i ara vol traslladar-nos el cost. O paguem, o ens quedem sense llum".
Mentrestant, continuen connectats a un cable provisional d'obra que passa pel vial privat del barri. Es tracta d'una connexió exposada i precària que, segons denuncien, "de tant en tant salta i s'ha de rearmar manualment". Els residents també recorden que, a més del projecte elèctric, la constructora es va comprometre a executar altres orbes d'urbanització que tampoc s'han dut a terme, com l'asfaltatge de carrers.
La comunitat denuncia que, amb el pas del temps, les condicions econòmiques que imposava la constructora han anat variant. Diuen que primer se’ls va assegurar que no tindrien cap cost addicional, després se’ls va reclamar una aportació de 6.000 euros per família i finalment se’ls ha exigit uns 12.700 euros a cada veí. Ho interpreten com una pràctica habitual de la promotora d’augmentar costos i canviar condicions sobre la marxa i denuncien "una manca absoluta de transparència i fiabilitat".
Els veïns també relaten altres irregularitats. Expliquen que l’empresa ha canviat diverses vegades de societat i asseguren que fins i tot ha recorregut a concursos de creditors, fet que interpreten com una manera d’esquivar responsabilitats amb proveïdors. També comenten que se'ls ha obligat a fer pagaments a societats embargades per Hisenda i la Seguretat Social, i que fins i tot s'han falsificat signatures de veïns davant l'Ajuntament per tramitar documentació en nom dels propietaris sense tenir-ne cap poder. A més, denuncien desperfectes a les cases, materials de menys qualitat que els pactats i manca de garanties: filtracions d'aigua, instal·lacions incompletes i defectes estructurals que han hagut d'assumir ells mateixos. "Hem invertit els estalvis de tota una vida i ens trobem atrapats en un autèntic malson", lamenta un dels afectats.
La situació legal tampoc juga a favor dels residents. Segons detallen, la constructora hauria actuat davant l'Ajuntament com si fos en representació dels compradors. Malgrat que alguns fa cinc anys que hi viuen, encara no disposen de la llicència de primera ocupació. El consistori ha comunicat als veïns que es tracta d'un problema entre privats, però aquests demanen que, almenys, se'ls permeti "una connexió aèria provisional" com a mesura temporal per evitar el tall i garantir la seguretat de les famílies.
Tot plegat, els veïns demanen "protecció immediata de les administracions perquè no es talli la llum el 5 d'octubre; que l'Ajuntament permeti una instal·lació aèria provisional mentre es resol el conflicte i s'assumeixen responsabilitats; que la constructora assumeixi les seves obligacions i executi la connexió definitiva; i que es deixin de concedir llicències i permisos a aquesta constructora fins que regularitzi les seves situacions i compleixi amb famílies, proveïdors i administracions". Els residents volen que s'acabi aquesta situació "d'extorsió i abús", tenint en compte que en aquests habitatges "hi ha 25 famílies afectades i 30 menors", així com persones grans.
Què diu la constructora?
La constructora, per la seva banda, ofereix una versió ben diferent, negant les diferents acusacions d'irregularitats. Des de l'empresa sostenen que fins ara han estat pagant les factures de llum dels comptadors provisionals, però que han decidit deixar de fer-ho per dos motius: perquè només quatre o cinc famílies contribuïen i per la pressió i la coacció que asseguren haver rebut. Calculen que els propietaris acumulen un deute de 36.000 euros en factures impagades. També diuen haver avançat 240.000 euros de l'obra d'electrificació, tot i que els contractes —segons la seva versió— deixaven clar que el cost corresponia als compradors. Remarquen que tenen proves documentals i contractes que ho acrediten. A més, l'empresa rebutja la idea de manca de transparència i defensa que sempre han estat accessibles i oberts al diàleg.
Per tant, l'empresa reclama als veïns que paguin els deutes de les factures de llum per evitar que es quedin sense subministrament i insisteix que la seva voluntat és que Endesa mantingui la connexió provisional mentre no hi hagi la definitiva.
D'altra banda, des d'Endesa asseguren que, des del punt de vista tècnic i legal, no és possible instal·lar comptadors definitius mentre no s'executi el projecte urbanístic d'electrificació. Segons la companyia, primer s'havia d'haver fet aquesta obra civil i després aixecar els habitatges, i recorden que qualsevol connexió provisional és irregular i comporta riscos.