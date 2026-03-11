ERC denuncia l’empitjorament de l’L3 d'autobús i reclama mesures urgents

Esquerra Republicana presentarà en el pròxim ple municipal una proposta de resolució per a revertir urgentment els canvis aplicats al servei de la línia L3 dels autobusos de Terrassa. La iniciativa respon a les queixes de diverses associacions veïnals sobre el "deteriorament" del servei després dels darrers canvis d'horaris i de recorregut. Segons expliquen des del grup municipal, l'allargament del temps del trajecte ha reduït la freqüència de pas dels autobusos i ha generat confusió entre les persones usuàries per la manca d'actualització dels horaris a les parades, a les marquesines, al web i a les aplicacions digitals.
Aquest últim punt, però, segons ha reiterat l’àrea de Mobilitat, ja s’ha corregit. Tot i això, a principi d’any hi va haver desajustos en la informació que es van rectificar quan es van detectar.
Els canvis en les línies d'autobús s'han realitzat, recorden fonts municipals, perquè l’augment del trànsit, els sentits de circulació d’alguns carrers i les restriccions de pas dels últims anys han provocat un increment en els temps de recorregut del bus que provocava retards.
La proposta d'ERC planteja revertir unes modificacions que, a parer seu, han "empitjorat" el servei, així com reforçar-lo en hores punta, especialment a l'entorn dels centres educatius. Alhora, el text demana incrementar els recursos destinats als autobusos urbans per a millorar-ne les freqüències i la qualitat global. La formació defensa que el transport públic és una eina clau per a garantir la mobilitat entre els barris i la igualtat d'oportunitats a la ciutat.
La mobilitat sostenible com a prioritat real
La portaveu del grup municipal, Ona Martínez, afirma que "el transport públic ha de ser una prioritat real a la ciutat" i alerta que "no podem acceptar que els canvis en el servei acabin perjudicant les persones usuàries". Martínez afegeix que "una ciutat que vol apostar per la mobilitat sostenible necessita autobusos puntuals, freqüents i amb capacitat suficient". Per la seva banda, el regidor Pep Forn assenyala que "hem rebut queixes clares de veïns i veïnes que veuen com el servei ha empitjorat". Segons Forn, "hi ha alumnes que en hores punta no poden pujar a l'autobús per manca d'espai".