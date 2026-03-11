Un home acaba ferit després de rebre cops d'escombra per part d'una dona

Un incident al carrer de Sant Sebastià va trencar la tranquil·litat de la nit de dimarts al barri del Segle XX. Al voltant de les 22.45 hores, els serveis d’emergència van rebre un avís que alertava d’una agressió en una vivenda de la zona. En arribar al lloc dels fets, els Mossos d’Esquadra van comprovar que un home havia resultat ferit després de rebre un fort cop amb un pal d’escombra per part d’una dona.
Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, la ferida provocada per l'impacte va generar un sagnat abundant, fet que va generar una forta preocupació inicial entre els presents. Davant la situació, l’home va ser traslladat a un centre sanitari de la ciutat per ser atès i valorar el seu estat de salut.
Malgrat l'aparatositat del succés i la mobilització de les patrulles policials, fonts properes al cas han confirmat que les lesions de la víctima són de caràcter lleu i no es tem per la seva integritat. La intervenció dels Mossos d'Esquadra es va centrar a identificar els implicats i esclarir les circumstàncies de la disputa.
L’incident, però, podria quedar sense recorregut judicial. Segons han informat fonts policials, en aquests moments no consta cap denúncia per part de l’home agredit. Aquest fet, sumat a la lleugeresa de les ferides, ha provocat que no s'hagi practicat cap detenció relacionada amb el cas, quedant l’actuació tancada com un incident domèstic sense més conseqüències legals immediates.