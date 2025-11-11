Comença l'enderroc dels edificis del carrer Sagunt amb Transversal

Aquest dilluns s’han iniciat les obres d’enderrocament dels edificis situats als números 15 i 17 del carrer de Sagunt. L’actuació dona compliment al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que preveu el perllongament del carrer Transversal entre els carrers d’Emili Badiella, de Sagunt i d’Ègara. Un cop finalitzada la demolició, es preveu l’adequació dels terrenys resultants.
Les finques afectades, actualment deshabitades i tapiades com a mesura de seguretat, són propietat de l’Ajuntament de Terrassa, que les va adquirir en el marc de la gestió urbanística necessària per a l’obertura del nou vial. En els darrers mesos, el Servei d’Urbanització i Obra Pública ha fet diverses inspeccions als edificis dels números 15, 17 i 19 del carrer de Sagunt per controlar-ne l’estat.
Arran de les fortes pluges del passat 22 de setembre, es va produir un esfondrament parcial de la coberta del número 15. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament va tramitar d’emergència la contractació dels treballs d’enderroc dels edificis dels números 15 i 17, i també del 19 en cas que resulti afectat, ja que comparteix paret mitgera amb el 17.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, ha destacat que "aquest enderroc és una actuació necessària per garantir la seguretat dels edificis i també ens permet repensar i actualitzar la configuració d’aquest àmbit, adaptant-la a les necessitats reals de la ciutadania i, en concret, del veïnat de Sant Pere".
El POUM, aprovat el juliol del 2003, ja preveia aquesta connexió viària, que requereix l’enderroc de diverses finques situades a l’alineació entre el carrer Transversal i el carrer de Roca i Roca. Es tracta d’edificis de planta baixa i fins a tres plantes, alguns amb soterrani i pati interior.
Les obres d’enderroc del carrer de Sagunt, 15-17, tenen un termini d’execució estimat de tres mesos i un pressupost aproximat de 115.000 euros.