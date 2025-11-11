VÍDEO | Una esportista de Terrassa, condecorada amb la medalla d'or presidencial d'Hongria

No és gens habitual que una esportista terrassenca sigui condecorada per un país estranger. Li va passar la setmana passada a Iset Segura, que resideix a Matadepera. Va rebre la medalla d'or presidencial d'Hongria de mans del mateix president del país, Tamás Sulyok, en reconeixement al seu heroisme. Juntament amb el grec Anastassis Garipis van salvar dos hongaresos, concretament un home i la seva filla de 10 anys, de morir ofegats el mes de juliol al mar Egeu.
L'acte de lliurament va tenir lloc dijous passat al Palau de Sándor de Budapest. El president Sulyok va destacar "l'exemple d'humanitat, heroisme i altruisme" dels dos joves esportistes. Va destacar que el gest de Segura i Garipis "ens recorda què significa la veritable humanitat. Han salvat dues vides i ens han donat un exemple inspirador".
La jove terrassenca de 24 anys Iset Segura practica el wingfoil, una modalitat de planxa amb vela que combina windsurf, kitesurf, i surf. El passat mes de juliol, es trobava a Grècia practicant aquest esport amb un company seu a les aigües del mar Egeu quan els van alertar que un home i una nena s'havien perdut mar endins. "Vam sortir a buscar-los. No tenien absolutament res, ni un flotador", explica Segura. Els van poder trobar després d'un quart d'hora de cerca.
Eren a cinc quilòmetres de la costa. La terrassenca els va cedir la seva planxa mentre el seu company anava a buscar auxili. Tres quarts d'hora després, van ser rescatats gràcies a la llanxa d'un pescador.
Ivet Segura, vinculada al Club Nàutic de Vilassar de Mar, va qualificar la cerimònia de "molt emotiva". Hi va ser present la família hongaresa a qui va salvar la vida. "Em fa molt feliç haver pogut ajudar i contribuir a fer un petit canvi en la vida d'algú", va subratllar.
L'egarenca ha desenvolupat una destacada trajectòria en la pràctica de la vela esportiva. L'any 2022 es va penjar la medalla de bronze al Mundial júnior de les classes olímpiques 49er i Nacra 17 Mixt.