Junts crida a trencar els silencis al voltant de la violència masclista amb una xerrada amb veus expertes

Junts per Terrassa ha commemorat el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones amb una xerrada titulada “Trenquem silencis”, celebrada aquest dilluns 10 de novembre, a la Casa de l’Esport. L’acte s’emmarca dins la campanya anual de la Comissió 8 de Març, amb motiu del 25 de novembre, una data que recorda que la violència masclista continua sent una realitat que trenca vides i famílies.
La trobada ha comptat amb la participació de l’escriptora, psicopedagoga i coach Àngels Roura Massaneda, que va viure en primera persona la violència masclista en l’àmbit de parella, i de l’advocada terrassenca Teresa Inglés, especialitzada en violència de gènere. Ambdues ponents van aportar una visió complementària, personal i jurídica, sobre aquesta problemàtica social.
Roura ha subratllat que “la violència de gènere adopta moltes formes, física, psicològica, sexual, econòmica, digital o institucional, però totes tenen un punt en comú: el silenci. El silenci que envolta les víctimes, el que normalitza la violència i el que permet que continuï.”
Per la seva banda, l’advocada Teresa Inglés ha destacat els avenços assolits en els darrers anys: “L’atenció a la dona ha millorat molt; s’ha format als cossos policials i als professionals de la salut, i s’han creat jutjats específics. Però continuen sent situacions molt complexes, especialment en els casos de maltractament psicològic, on la dificultat principal és trobar proves d’uns fets que passen en la intimitat".
Les dues ponents han volgut transmetre un missatge d’esperança: “Sortir-ne és possible, i compartir-ho és un acte de valentia i d’esperança.” També van coincidir a recordar que la violència masclista no és un problema privat, sinó social, i que requereix respostes polítiques, judicials, educatives i comunitàries. “Allò personal és polític”, han recordat, reivindicant la necessitat d’abordar aquesta xacra des d’una perspectiva transversal i de drets humans.
La xerrada ha ofert dues mirades complementàries que van ajudar el públic assistent a comprendre tant les vivències emocionals de les víctimes com les dificultats que afronten en l’àmbit judicial.