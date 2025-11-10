El Col·legi María Auxiliadora de Terrassa, premiat a nivell estatal per un projecte sobre hàbits saludables

El Col·legi María Auxiliadora – Salesianes Terrassa ha rebut un dels Premis Aprendizaje-Servicio 2025, que reconeixen iniciatives educatives d’arreu de l’Estat que combinen l’aprenentatge acadèmic amb el compromís social. El centre terrassenc ha estat distingit en la categoria “Promoción de hábitos saludables y prevención de la obesidad” gràcies al projecte “La moguda de sisè”.
Aquest projecte, impulsat fa més d’una dècada, fomenta hàbits de vida saludables entre l’alumnat a través d’activitats setmanals. Els “frutimecres” animen els infants a portar fruita a l’escola, mentre un equip de sisè fa un seguiment dels hàbits saludables de les classes i en crea un rànquing. Els divendres, els mateixos alumnes preparen i reparteixen entrepans de pa amb xocolata, recuperant un berenar tradicional i nutritiu. A més, les famílies col·laboren amb paradetes de berenars saludables a la sortida de l’escola, i els beneficis d’aquestes iniciatives es destinen íntegrament a finançar les activitats de final de curs, garantint que tots els alumnes hi puguin participar.
Els guardons estan impulsats per la Red Española de Aprendizaje-Servicio i l’ONG Educo, amb la col·laboració del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes i el suport d’entitats com DKV Seguros, Fundación “la Caixa”, Plena Inclusión, OEI, CENEAM o la Fundació Princesa de Girona, entre moltes altres.
El projecte premiat ha estat seleccionat per un jurat format per més de cent professionals de l’àmbit educatiu, social i universitari, que n’han valorat la qualitat pedagògica, la participació activa de l’alumnat i l’impacte positiu en la comunitat. El reconeixement, patrocinat per DKV Seguros, inclou una dotació de 1.500 euros, un diploma acreditatiu i un roll-up divulgatiu per al centre.
L’acte de lliurament dels Premis Aprendizaje-Servicio 2025 se celebrarà el 12 de desembre a Ciudad Real, dins del XVIII Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio, que també es podrà seguir en línia.