Comença el setembre amb alerta vermella per acumulació i intensitat de pluja a Terrassa

El CECAT i l'Ajuntament han activat els seus respectius plans d'emergències

  • Una persona refugiant-se com bònament pot de la intsensa pluja al pont de la MútuaTerrassa -

Publicat el 31 d’agost de 2025 a les 14:52

La tardor meteorològica comença amb una previsió de fortes plujes la matinada del dilluns 1 de setembre. Degut a les previsions del Meteocat que apunten a possibles pluges intenses que hi haurà entre les 0 i les 6 hores del matí, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha activat el pla INUNCAT a diverses comarques de la costa i el prelitoral central de Catalunya, entre les quals es troba el Vallès Occidental i Terrassa. Durant aquest període de temps la ciutat estarà en alerta vermella, mentre que la resta del dia el nivell es rebaixarà a avís groc, també per l'acumulació de precipitacions.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Terrassa també ha activat en fase d'alerta el pla municipal d'emergències i recomana als terrassencs i terrassenques que s'allunyin de les lleres de torrents i rieres ni travessin zones inundables, sigui a peu o en cotxe.

