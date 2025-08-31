Comença el setembre amb alerta vermella per acumulació i intensitat de pluja a Terrassa

La tardor meteorològica comença amb una previsió de fortes plujes la matinada del dilluns 1 de setembre. Degut a les previsions del Meteocat que apunten a possibles pluges intenses que hi haurà entre les 0 i les 6 hores del matí, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha activat el pla INUNCAT a diverses comarques de la costa i el prelitoral central de Catalunya, entre les quals es troba el Vallès Occidental i Terrassa. Durant aquest període de temps la ciutat estarà en alerta vermella, mentre que la resta del dia el nivell es rebaixarà a avís groc, també per l'acumulació de precipitacions.\r\n\r\n\r\n\r\nEl #CECAT posa en Prealerta l'INUNCAT: es poden superar els 20mm/30 min a partir de les 2h de l'1/9 a Terrassa. L'Alcalde de Terrassa posa en Prealerta el Pla d'Emergència Municipal pel Risc d'Inundació. Com actuar en cas d'aiguats: https://t.co/Se2JtaN1Y0. pic.twitter.com/cOkFuqrB9r\r\n— Emergències Terrassa (@trsemergencies) August 30, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nDavant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Terrassa també ha activat en fase d'alerta el pla municipal d'emergències i recomana als terrassencs i terrassenques que s'allunyin de les lleres de torrents i rieres ni travessin zones inundables, sigui a peu o en cotxe.\r\n