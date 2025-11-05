Tres ferits, un de greu, en una baralla a Can Palet

Aquest dimarts al vespre, tocades les 21 hores, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Terrassa van intervenir al carrer Ter del barri de Can Palet per l'avís d'una baralla. Segons ha pogut confirmar el Diari de Terrassa, l'agressió amb arma blanca va deixar un balanç de tres ferits, un d'ells, molt greu, el qual es va presentar directament a la comissaria local, on va ser assistida pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i va ser evacuat a un hospital d'urgència. Els dos ferits lleus també van ser traslladats a l'hospital on van rebre l'alta poc després de ser avaluats. Unitats de la Policia i dels Mossos es van desplaçar al carrer Ter, on van recollir informació dels fets i van realitzar recerca per la zona d'altres implicats.\r\n\r\nEl cos municipal va acabar localitzant i identificant tres persones que coincidien amb la descripció de les víctimes, i posteriorment van ser detingudes en una operació conjunta amb els Mossos. El cas es troba ara en situació d'investigació per la Unitat d'Investigació (UI) del cos per esclarir els fets i les circumstàncies de la baralla. \r\n