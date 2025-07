La llum d'Aitana arriba fins a Terrassa: "Va ser un regal màgic"

El passat dissabte 19 de juliol, Aitana va omplir amb prop de 50.000 ànimes l’Estadi Olímpic Lluís Companys per inaugurar la “Metamorfosis Season”. El concert va repassar les seves quatre etapes musicals i va incloure col·laboracions amb noms com Josep Montero. El muntatge visual, amb escenari en forma de papallona i polseres lluminoses va transformar el concert en una experiència immersiva, emocional i també, amb molta arrel. Parlem amb terrassenques que van viure-ho en directe:

Andrea Bou - “Ha passat de ser una nena a ser una dona en pocs anys. Ara és quan més m’agrada”

Per a l’Andrea, l’Olímpic de l’Aitana va superar totes les expectatives, esdevenint inoblidable. L’ambient, ple de grups d’amigues, parelles joves i nenes petites, respirava admiració i il·lusió. Va vibrar especialment amb “Superestrella” i “Conexión Psíquica”, que va viure amb eufòria al final del concert. L’aparició de temes en català com “La gent que estimo” i “Boig per tu”, creu, van reforçar el vincle amb el públic i van mostrar l’arrel catalana d’Aitana. Seguidora de la seva trajectòria des d’OT, l’Andrea destaca com l’artista ha crescut, ha madurat i s’ha sobreposat als moments difícils. “Ara és quan més m’agrada”, confessa.

Andrea Bou



Anna Xapellí - "Només escoltar la primera cançó, vaig començar a plorar”

L’Anna va arribar a les 12:30 amb la seva cosina, decidida a viure l’experiència des del primer moment. “Vam estar hores a la cua, però vam conèixer gent d’arreu d’Espanya”, explica. Tot i aconseguir la primera fila, lamenta que “per estar tan a prop i l’escenari tan alt, no la vam veure gaire bé”. Les emocions van començar de seguida: “Des de la primera cançó ja vaig començar a plorar”. Va destacar l’agraïment del públic per les col·laboracions amb artistes catalans: “La gent de casa es va sentir molt identificada amb Oques Grasses i Pep Sala”. I recorda amb especial emoció el moment en què “les polseres van brillar quan va caure el sol, va ser preciós”.

Anna Xapellí



Paula de la Cruz - “Com a catalana, que cantés ‘Boig per tu’, va ser un regal, molt màgic”

La Paula va viure amb intensitat el concert al Lluís Companys. “Em feia molta il·lusió anar-hi, sobretot perquè el darrer disc és el que més he escoltat”, explica. Assegura que va tenir “pell de gallina” des del primer moment i destaca “Duele un montón despedirme de ti” com una de les seves preferides. També va valorar especialment els moments en català: “Boig per tu”, ja amb la nit caiguda i les polseres il·luminades, va ser màgic”. I confessa que va plorar amb “Música en el cielo”, per la connexió amb la recent pèrdua del seu avi.

Paula de la Cruz



Laura Tobaruela - “El show va ser espectacular: combina llàgrimes, emoció i festa”

La Laura va arribar al concert d’Aitana gràcies a una empenta del seu germà i ella, a la vegada, va convèncer les seves amigues: “sempre que hem anat a concerts juntes hem gaudit molt”. Per a ella, tornar a veure Aitana en directe va ser un moment carregat d’emocions: “Va ser molt maco, ja l’havia vist abans, i va ser emocionant tornar-ho a viure amb el meu germà”. Defineix el concert com “un show increïble” i destaca la capacitat de l’artista per combinar “l’emoció i la tendresa amb la festa”. Va gaudir especialment del repàs a totes les etapes musicals d’Aitana: “Em quedo amb ‘11 razones’”.