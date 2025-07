L'associació "Dret a Morir Dignament" celebra el seu primer any a Terrassa amb novetats per la temporada vinent

L’Associació Dret a Morir Dignament (DMD) Catalunya compleix un any amb seu a Terrassa i ho fa amb una agenda ampliada per al curs vinent. Fundada el 1984 i formada principalment per voluntaris, l’entitat aposta ara per reforçar la seva tasca divulgativa amb dues noves línies d’acció: un cicle de xerrades adaptables a diferents públics i una activitat específica per a estudiants de 2n i 3r d’ESO.

El punt d’informació de DMD Catalunya a Terrassa, obert des del setembre de 2024 a l’Espai Solidari de Salut (carrer de les Parres, 6), atén cada dilluns al matí i ja ha ofert assessorament personalitzat a més d’una trentena de persones. A través d’aquest espai, l’entitat acompanya les persones interessades en la redacció i presentació del Document de Voluntats Anticipades, un instrument clau per garantir el respecte a la voluntat pròpia en situacions clíniques crítiques. Des de la primavera de 2024, el document es pot lliurar directament al metge de capçalera perquè quedi registrat a La Meva Salut.

Amb l’objectiu de superar les xerrades puntuals, DMD Catalunya ha dissenyat, per la temporada vinent, un cicle de sessions divulgatives sobre el dret a morir dignament i la cultura de la mort. Aquestes presentacions es poden adaptar a públic general, personal sanitari, famílies de persones amb malalties greus, col·lectius diversos o persones grans. “La mort és un tema molt ampli i cal abordar-lo des de diferents perspectives”, expliquen des de l’entitat, que ja ha ofert sessions a centres cívics, entitats i poblacions properes com Sant Llorenç Savall.

Una altra de les novetats és la proposta formativa per a instituts, especialment pensada per a alumnes de segon i tercer d’ESO, tot i que també es pot dirigir al professorat. L’objectiu és fomentar una cultura de la mort entre els joves, promovent la reflexió sobre valors i decisions al voltant del final de la vida.

L’associació ha viscut una transformació important des de l’aprovació de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE) el 2021, després de dècades de reivindicació. A Terrassa, DMD ja forma part del Consell Municipal de la Salut i de la Taula d’Entitats de Salut, i ha establert vincles amb els principals proveïdors sanitaris de la ciutat.