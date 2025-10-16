Comencen les obres de millora de la il·luminació de l’Estació del Nord

Si sou usuaris habituals de Renfe a l’Estació del Nord haureu percebut recentment un canvi substancial en la seva il·luminació. Es tracta d’un projecte de renovació de l’enlluernat de l’estació per un de més sostenible, ecològic, segur i modern.
La companyia ferroviària ha començat aquesta setmana els treballs de millora d’aquesta il·luminació, amb una inversió prevista i de 90.200 euros, i ha confirmat al Diari de Terrassa que el termini d’execució plantejat per a finalitzar aquestes obres és de sis setmanes. La llum de l’Estació del Nord, doncs, quedarà llesta i renovada just per a l’inici de la campanya nadalenca d’aquest 2025. Rodalies informa també que els operadors de l’obra treballen de nit i de matinada per evitar molèsties a les persones usuàries durant les hores amb més circulació.
L’actuació consisteix en la substitució de l’enllumenat actual per projectors circulars tipus LED, que aporten més estalvi energètic, major durabilitat i una qualitat de llum superior. Les obres inclouen la renovació de les lluminàries a les zones d’accés a les escales de les andanes, amb l’objectiu de millorar la visibilitat i la seguretat dels usuaris. Segons informa l’operadora, es tracta d’una intervenció alineada amb els criteris de sostenibilitat energètica i modernització del servei de Rodalies.
L’obra s’uneix a les de les estacions de Sabadell Sud, Mataró i Arenys de Mar dins del marc del projecte de millora de la il·luminació de les estacions de Rodalies amb una inversió total de 228.921 euros. Tot plegat s’engloba en el Pla de Mesures Urgents acordat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya; Renfe, Adif i Mossos d’Esquadra, per millorar la comoditat i la seguretat dels viatgers a les estacions. Amb un horitzó de dos anys i una inversió de més de 77 milions d’euros, es treballa, a més, per millorar aspectes com la informació als usuaris a través de tots els canals de comunicació.