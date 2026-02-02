Front comú a Terrassa pels peatges: “S’haurien d’aixecar mentre Rodalies no funcioni bé”

El món econòmic, civil i polític expressa el seu malestar després de més d’una setmana de paràlisi al tram nord de l’R4 per l’accident mortal de Gelida. El clam del Vallès Occidental i el Bages per la gratuïtat de la C-16 va guanyar decibels ahir amb el suport d’agents econòmics i entitats civils; aquests s’uneixen a la petició que els alcaldes de Terrassa i Manresa ja havien posat sobre la taula i que el ple municipal va ratificar divendres. Tots ells exigeixen solucions immediates davant una situació que els empresaris ja qualifiquen de “drama continu”.
Fonts de la Cambra de Comerç de Terrassa consultades pel Diari asseguren que la gratuïtat de la C-16 no és només una qüestió de mobilitat, sinó de justícia territorial. “El peatge s’hauria d’aixecar mentre Rodalies no funcioni”, afirmen, tot recordant que ja s’ha fet en altres vies com la C-32: “Per què aixecar uns altres peatges i no un dels que afecta més el Vallès Occidental?”. L’entitat alerta que l’alternativa dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) no és suficient, ja que les línies van “saturades” i no admeten més freqüències per absorbir el transvasament de viatgers de l’R4, especialment a les hores punta. “Ja no ens sorprèn res”, sentencien amb resignació davant la falta de normalitat en el servei entre Terrassa i Manresa aquest dilluns.
La patronal Cecot també comparteix la petició d’aixecar temporalment les barreres de la C-16 davant una “disfunció de Rodalies” que altera la mobilitat laboral i impacta en la connectivitat dels “pols productius” de la regió. Segons l’entitat egarenca, aquesta situació excepcional genera congestió en vies alternatives i afecta directament la logística i la productivitat local. Per això, consideren que cal una mesura “temporal i coordinada” mentre es prioritzen les inversions estructurals que garanteixin un servei ferroviari estable i eficient.
Aquesta pressió dels agents econòmics arriba després que els grups polítics votessin una resolució al ple de gener on es demanen inversions “immediates” a Rodalies i s’urgeix la Generalitat a alliberar immediatament els peatges de Vallvidrera, les Fonts i Sant Vicenç mentre duri la crisi. La demanda no és nova per a Terrassa. El govern de Jordi Ballart ha insistit altres vegades en la gratuïtat del peatge de les Fonts, una barrera que ja de per si considera un greuge per a la ciutat.
L’autobús com a prioritat
L’urbanista Manel Larrosa (Fem Vallès), expressa que, si bé l’ajuda del peatge seria “benvinguda” en aquesta crisi, la prioritat també hauria de ser el transport alternatiu. “L’esforç s’hauria de fer sobretot amb l’autobús, multiplicant les freqüències actuals i un servei rigorós d’estació a estació”, apunta Larrosa, advertint que el cotxe privat genera problemes afegits d’aparcament a l’arribada a les ciutats.
La queixa és compartida amb el Bages. Aquest dilluns alcaldes i empresaris de la comarca veïna van comparèixer per denunciar “tracte diferenciat” del Govern entre la C-16 i altres vies.