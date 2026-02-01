El terrassenc Xavi Coral explica com 3Cat obliga els seus presentadors a perdre la vergonya: "Estem convivint despullats"

Pot semblar que la televisió és molt transparent respecte a poder veure què és el que està passant, però cada història que sorgeix del darrera de les bambolines demostra que hi ha tot un món, del tot interessant i curiós, que no és captat per les càmeres. En aquesta ocasió, el protagonista és el presentador de Terrassa Xavi Coral, una de les cares visibles del Telenotícies migdia de 3Cat, que ha destapat en el pòdcast "La Ronda Perversa" de Radiofònics de quina manera fan perdre la vergonya els seus presentadors a la cadena pública catalana.
"Que ho sàpiga Catalunya — ha començat el periodista — que cada dia abans i després del Telenotícies, els presentadors estem despullats en una mateixa sala". El terrassenc ha fet èmfasi en que són tant els presentadors masculins com les presentadores femenines. En el seu cas, comparteix vestuari amb la seva companya de taula, Anna Garnatxe, i Marta Bosch, la presentadora de la secció d'esports. Això ho han de repetir tan abans de començar el programa com després: "Ens despullem allà per vestir-nos i desvestir-nos de Telenotícies i estem tots voltant per allà", ha comentat i ha acabat remarcant que "estem convivint despullats.
No només això, sinó que la construcció de la sala no ajuda a mantenir la privacitat. "La sala està envoltada de miralls", ha destacat Coral, cosa que revel·la les seves "vergonyes" encara que es vesteixin de cara a les guixetes.