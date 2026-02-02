Vuit nous diaques s’ordenen a Terrassa: "Un gest transgressor en el món actual"

La Catedral del Sant Esperit de Terrassa va ser l’escenari, aquest diumenge 1 de febrer a la tarda, de l’ordenació diaconal de vuit seminaristes del Bisbat de Terrassa, en una celebració que va aplegar centenars d’assistents entre familiars, amics i membres de la comunitat eclesial.
La cerimònia va estar presidida pel bisbe de Terrassa, Salvador Cristau. Segons fonts del Bisbat, l’acte va comptar amb la participació d’uns 120 preveres i diaques procedents tant del mateix bisbat com d’altres diòcesis, així com seminaristes d’arreu de Catalunya, fet que va donar a la celebració un caràcter ampli i representatiu.
Durant la seva intervenció, el bisbe Cristau va qualificar l’ordenació com un esdeveniment “transgressor” en el context social actual, destacant la decisió personal dels vuit joves d’orientar la seva vida al servei pastoral. En el seu discurs, va estructurar el missatge al voltant de conceptes com la crida, la missió i el compromís, incidint en la dimensió de servei del diaconat, especialment en l’atenció a les persones més vulnerables.
Els nous diaques iniciaran ara la seva tasca en diverses parròquies del Vallès Occidental i Oriental, algunes d’elles a la ciutat de Terrassa. Entre els ordenats hi ha veïns de Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
En concret, els nous diaques són: Enrique Amat, natural de Terrassa, destinat a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa; Eduard Cameron, de Sant Quirze del Vallès, a la parròquia de Sant Cristòfol de Terrassa; Ignasi Castelló, també de Terrassa, a Sant Cebrià de Valldoreix; i Fernando Vázquez-Dodero, de Sant Cugat del Vallès, que exercirà a la parròquia del Sant Esperit de Terrassa.
Robert Escusa, Pau Ferrer, Francesc León i Miquel Saló són els noms de la resta de diaques ordenats. Les seves destinacions inclouen parròquies de Mollet del Vallès, Sant Cugat, Cerdanyola del Vallès i Parets del Vallès, on els nous diaques desenvoluparan les seves funcions en els pròxims mesos.