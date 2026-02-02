Terrassa preveu construir 200 nous habitatges al Roc Blanc

El sector oest del Roc Blanc no només ha estrenat un nou vial i un pulmó verd gràcies al Pla de Millora Urbana i a la col·laboració publicoprivada, sinó que es perfila com una de les noves àrees de creixement residencial de Terrassa. L’alcalde, Jordi Ballart, va aprofitar la visita d’obres de divendres passat per a anunciar la reserva de sòl per a més de 200 nous habitatges, dels quals aproximadament 32 unitats es destinaran a Habitatge de Protecció Oficial (HPO), una xifra que permetrà ampliar el parc públic de la ciutat i facilitar l’accés a l’habitatge. L’Ajuntament té previst presentar aquest solar, que forma part del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, a la segona convocatòria del programa de construcció d’habitatge impulsat per la Generalitat, amb l’objectiu d’obtenir el finançament i el suport necessaris.\r\n\r\nL’anunci es va fer en el marc de la inauguració de la urbanització d’aquest sector, una actuació llargament reivindicada que cus la trama urbana al límit amb Viladecavalls. La intervenció ha permès obrir un nou vial que connecta els carrers de Nàpols i de Palet i Barba, fet que millora la mobilitat interna i l’accés a la zona. El projecte ha configurat, amb la col·laboració de la Junta de Compensació de Roc Blanc, un gran espai verd de transició amb el municipi veí de Viladecavalls, que ha transformat antics descampats en zones de passeig amb la plantació d’arbres i arbustos, fet que incrementa la qualitat de vida i la biodiversitat al barri i millora la integració de la trama urbana.\r\n