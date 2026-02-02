Els Castellers de Terrassa renoven els òrgans de govern de la colla

Els Castellers de Terrassa ja han posat en marxa la temporada castellera 2026. La colla blau turquesa va encetar el curs aquest cap de setmana amb els actes tradicionals que marquen l’inici de l’any, combinant activitat interna i presència a la ciutat. Dissabte, l’entitat va celebrar l’Assemblea General Ordinària, en la qual es va fer balanç de la temporada passada en els àmbits tècnic, econòmic i social. Durant la trobada també es van renovar els òrgans de govern de la colla. L’assemblea va revalidar l’equip al capdavant de l’entitat, amb Ariadna Puertas com a presidenta i Rafael Català com a cap de colla, amb un resultat de 76 vots a favor, 28 en contra i 5 en blanc. Tot i la continuïtat del projecte, la nova etapa incorpora diverses modificacions tant a l’equip tècnic com a la junta directiva.
L’endemà, diumenge, els Castellers de Terrassa van tornar a fer visible l’inici de la temporada a peu de carrer. Com ja és habitual des de fa anys, la colla va ser l’encarregada de donar el tret de sortida a la Mitja Marató de Terrassa, aixecant els dos primers pilars de quatre de la temporada.
De cara a les properes setmanes, l’activitat castellera no s’atura. La colla participarà a la rua de Carnestoltes de Terrassa el pròxim 14 de febrer i, aquell mateix cap de setmana, afrontarà els primers castells de la temporada a la Diada de Santa Eulàlia d’Esparreguera, una cita ja fixa en el calendari d’inici de curs.